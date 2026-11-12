綜藝諧星陪進黃昏市場拜票 力推支持陳信秀進議會

民進黨台中市北屯區市議員候選人陳信秀昨天傍晚在綜藝諧星白雲陪同下一起到新一點利黃昏市場掃街拜票，藉由白雲高知名度，兩人一路親切與攤商及採買民眾寒暄互動，吸引不少民眾要求合影，現場加油聲不斷，氣氛熱絡。

掃街過程中，白雲頻頻和民眾打招呼，還幽默說「我自己沒有要參選，今天是專程來向大家推薦身旁這位優秀的年輕人！」請大家支持肯做事的年輕世代，把好人才送進市議會。

白雲表示，陳信秀雖然年僅30歲，但是過去曾在中央任職，又擔任過立委服務處主任，基層服務歷練扎實，做事用心又踏實，是值得託付的新秀。

陳信秀說，自己並非政治世家，而是從基層幕僚一路做起，僅能靠一場又一場的徒步拜票，尋求大家的支持。看見許多長輩與家庭主婦熱情比出5號手勢回應，讓他十分感動，也更加堅定要把基層的期待帶進市議會，為北屯拚建設、顧民生。