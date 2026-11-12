不滿李正皓指控「圖利建商」 李四川親上火線：告到底

九合一選戰倒數，親綠名嘴李正皓昨晚指稱，國民黨新北市長候選人李四川在基泰大直坍塌損鄰案中涉及「圖利建商」及「密室交易」。李四川今早接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時強調，一定會告到底。

台北市「基泰大直」工安坍塌事故滿3年，時任北市副市長李四川對25戶受災戶表達遺憾，他還原當初和蔣萬安市長一起找住戶共同協商，希望交由市府都更，但是有23戶並不同意，希望由基泰來都更，沒想到基泰拖3年走不完都更程序，合約上則寫明補助3年房租，基泰還拿另外偷偷和住戶簽的合約撐腰。目前北市府繼續幫忙協調，看住戶是否同意交由市府辦理都更。

今李四川競總發布 「李四川‧和大家一起」影片首播，李四川競辦主任江怡臻也強調，任何不實的言論 且違反法律一定提告，這種潑髒水的方式就是民進黨及蘇巧慧慣用的手段，競辦一定會提告到底，也強烈要求基泰要負起責任，支持受災戶獲得該有的補償。