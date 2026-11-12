藍營又團結！陳見賢合體吳旭智破棄保？邱臣遠：提攜之情銘感於心

國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，昨天又現身國民黨候選人吳旭智競選總部，外界關注是否為破除「棄吳保邱」傳言。邱臣遠今天回應，感謝陳見賢先前拉著他的手上台相挺，「這份提攜之情，我銘感於心」，將努力到最後一刻。

民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，行前接受媒體聯訪。媒體詢問邱臣遠，如何看待陳見賢昨天現身吳旭智競選總部，外界解讀此舉似乎意在破除「棄吳保邱」傳言。

邱臣遠表示，他仍要特別感謝陳見賢，上周六主動搭著他的手、拉著他的手上台，並向竹北鄉親呼籲，如果沒有困難，就全力支持邱臣遠。

邱臣遠說，「對於這份提攜之情，我銘感於心」，也會用最大的努力，回報所有支持他及支持台灣民眾黨的跨黨派朋友。

面對選戰最後階段，邱臣遠強調，自己會努力到最後一刻，緊握每一雙手、傾聽每一份民意，爭取最後勝選。

邱臣遠也向選民喊話，相信竹北市民有智慧，知道要支持善良的人、善待竹北，就投給3號邱臣遠。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠及新竹縣市議員候選人，在竹北天后宮舉行全國大車掃行前記者會，眾人合影為選戰加油打氣。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪，表示感謝陳見賢先前公開力挺，強調「提攜之情銘感於心」。記者黃羿馨／攝影