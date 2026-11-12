沈伯洋二二八公園「洋流祭」周六登場 北市警公布交管圖

民進黨台北市長候選人沈伯洋本周六將在二二八和平紀念公園舉辦「洋流祭」，北市警中正第一分局今天公布交通管制措施，自14日上午8時至晚間22時，分階段對懷寧街、襄陽路等路段實施交通管制與彈性調撥車道，呼籲用路人提早改道。

中正一警方指出，14日上午8時起，為配合流動廁所等硬體設備搭設，懷寧街（不含襄陽路至衡陽路）東側1線車道將率先實施管制，預計至晚間22時活動撤場結束後才開放通行。

隨著群眾陸續進場，下午13時起，警方將視二二八公園露天音樂台及博物館前廣場的人潮溢出情形，分階段擴大管制，包括襄陽路（重慶南路至公園路）雙向全線車道、館前路（漢口街一段至襄陽路）北向全線車道、懷寧街（武昌街一段至寶慶路）雙向全線車道、衡陽路（重慶南路至懷寧街）西向全線車道；重慶南路與衡陽路口將管制車輛往北行駛，公園路與凱達格蘭大道口彈性管制往西車流。

另外，警方規劃三處彈性調撥車道路段以疏導車流，包括襄陽路（重慶南路至公園路）北側2線車道、懷寧街（漢口街一段至襄陽路）全線車道、信陽街（館前路至公園路）全線車道。

警方提醒，同天凱達格蘭大道也舉辦「2026年全民運動賽事－總統盃街舞大賽」，凱道（重慶南路至懷寧街）雙向全線及懷寧街（寶慶路至貴陽街）西側1線車道同步管制。活動期間行經管制區的公車將配合改道，民眾可洽台北市公共運輸處查詢路線調整資訊。

「洋流祭」活動將在14日下午2時30分至晚間7時舉行，卡司包括P!SCO、陳明章&福爾摩沙淡水走唱團、拍謝少年、青虫aoi、宅邦戰隊OTAKUNI等，希望打造一場屬於所有台北人的音樂祭，官方更推出8000條洋流祭應援毛巾，捐款1128元即可領取，已被搶購一空。