江啟臣成立律師後援會 何欣純籲不以婚育評價女性貢獻

國民黨台中市長候選人江啟臣成立律師後援會，他表示，法律是台灣民主化與法治化不可或缺的基石。民進黨台中市長候選人何欣純回應女性生養議題，她說，未來努力推廣性別平權教育與觀念。

選戰倒數，各候選人抓緊時間爭取民眾支持。江啟臣11日與立法院長韓國瑜合體車隊掃街後，旋即轉往出席「江啟臣臺中律師後援會暨律師團」及「臺中市菁英協會之友後援會、臺中市工商團體後援會」成立大會。江啟臣說，有百工百業作為後盾並提供建言，對政見擬定或未來市政施政是最大助力。

江啟臣提到，選舉過程難免面臨法律攻防，成立律師後援會兼具律師團功能，若需借重法律專業就不怕找不到人。他說，法律專業除為民眾伸張正義、提供服務，更是台灣社會民主化與法治化不可或缺的基石。

何欣純今天上午從潭子區出發進行車隊掃街，何欣純接受媒體聯訪，音樂人羅大佑提到前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊等女性政治人物未婚未育，對下一代不會想太多。

何欣純表示，她雖是兩個孩子的媽媽，但不應用有無結婚生子來評價女性對社會的貢獻，每個人都有權利選擇自己的生活方式，不應用刻板印象來評價女性，對在生活中努力、在社會中貢獻的女性非常不公平。

何欣純指出，21世紀的台灣性平觀念還沒真正落實並進入生活或思想中，任何性別都不應該因為其選擇被批評，只要不違法，自己的生活自己負責，在民主自由的法治社會中，「一個人的價值遠遠高過刻板印象」。她會努力透過教育及各種形式，推廣性別平權教育及觀念，未來還有很大的努力空間。