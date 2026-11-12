韓國瑜多陪車掃半個多小時 江啟臣說因為這句話

選戰進入倒數衝，國民黨台中市長候選人江啟臣昨天在立法院長韓國瑜陪同下從大里區一路展開車掃，並行經太平區到台中市區。因為市民熱情回應，韓國瑜說要「打鐵趁熱」還多掃了半個多小時。

江啟臣上午在文心和中心路口拜票，並在回應媒體時做以上表示。他說，昨天一路行程很趕，原本5時左右就要結束掃街，但是韓國瑜一路看到民眾熱情回應，主動提出應該多掃一點，後來直到天色暗了才回總部休息。

江啟臣總部說，江啟臣昨天下午先在大里區密集參拜多間宮廟，隨後在大里新興宮八媽廟與前來力挺的韓國瑜參香祈福。國民黨台中市黨部主委蘇柏興前往參與，大屯區在地市議員林碧秀、賴義鍠、黃佳恬也到場展現藍營團結戰力，大批支持者擠滿廟埕高喊「凍蒜」與「禿子挺大鼻子」。

江啟臣與韓國瑜隨後一同同乘戰車穿梭大里與屯區街巷，沿途民眾熱情搖旗比讚。車隊跨區挺進中區舊城核心後，隨即市議員李中、林霈涵接棒登上戰車，陪同江啟臣沿街向店家與住戶懇託，沿途商家紛紛走出騎樓比讚相迎、燃放長串鞭炮，場面熱烈。

江啟臣說，非常感謝韓國瑜院長情義相挺，以及蘇柏興主委與林碧秀、賴義鍠、黃佳恬、李中、林霈涵等各位議會好夥伴的無縫接力，只要時間允許，團隊一定走遍各區傾聽基層心聲。

選戰進入倒數衝，國民黨台中市長候選人江啟臣昨天在立法院長韓國瑜陪同下車掃，民眾反應熱烈。圖／江啟臣提供

選戰進入倒數衝，國民黨台中市長候選人江啟臣（左）昨天在立法院長韓國瑜陪同下從大里區一路展開車掃。圖／江啟臣提供

選戰進入倒數衝，國民黨台中市長候選人江啟臣昨天在立法院長韓國瑜陪同下車掃，民眾反應熱烈。圖／江啟臣提供