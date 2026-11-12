王金平：蔣萬安漸入佳境雙北可望守住 高雄辯論成分水嶺柯志恩沒輸

九合一選舉倒數，立法院前院長王金平今天談及選情表示，「沒有悲觀的理由」，不可能通吃，也不能重要的部分被人拿去，至於是否能守住雙北？王金平說，「我個人認為應該是相當大的可能。」未來16天，就看大家怎麼樣去動員，甚至能動員到中間選票，那是更好。

王金平今出席「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」。會前受訪表示，他兩年前創辦「中道和平聯盟」，非常認同考試院前院長關中的倡議和平作為，大家共同努力促成國內和諧、營造兩岸和平。

針對年底選戰，王金平表示，空戰應該都差不多了，接著就是陸戰，看看大家真正動員的狀況，動員得順利，贏面比較大。

至於哪些縣市陸軍還要再加強，王金平說，每個縣市都需要，好的就要繼續保持好，增加更好；如果差一點的，當然就要尋求補助。先前王金平曾建議台北市長蔣萬安應該調整策略，他也認為，應該有相當的改善，「萬安的選情啊，應該還是會漸入佳境。」

此外，國民黨內近期因藍白合議題再度掀起波瀾，王金平說，藍白的人都要以大局來著想，如何盡量不產生其他的嫌隙，大家更誠心正意地來尋求合作，他相信這樣的選舉結果，應該是值得大家期待的。

媒體追問，對最後選舉結果是否樂觀？王金平說，沒有悲觀的理由，不可能通吃，也不能重要的部分被人拿去，他看這會是比較正常的結局。

談及高雄選情，王金平說，高雄內部民調並沒有輸，只是他們不發表而已，現在市長候選人柯志恩被社會的接受度越來越高，所以民意是站在她這裡的，那場辯論後，已形成關鍵性的分水嶺。