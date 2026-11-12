影／歌手羅大佑談沒小孩話題 何欣純：非常刻板印象評價女性

歌手羅大佑日前接受訪問時，提到前總統蔡英文等人沒子女問題，民進黨台中市長候選人何欣純今天被問此事說，每一個人都有權利選擇自己的生活方式，她覺得不應該用這樣子的刻板印象來評價一位女性，對每一個在生活中，在社會中努力貢獻的女性真的都不公平。

何欣純表示，她雖然也是身為兩個孩子的媽媽，但她一直認為說不應該用有沒有結婚，有沒有生孩子來評價一位女性對社會的貢獻。現在有很多不同形態的生活方式，每一個人都有，每個人都有權利選擇自己的生活方式。她覺得不應該用這樣子的刻板印象，這是非常刻板印象評價一位女性，她覺得對每一個在生活當中，在這個社會當中努力貢獻的女性真的都不公平。

何欣純表示，這表示性平觀念在台灣還沒有落實，性平是一件很重要的事，任何性別都不應該因為他的選擇而被批評。​只要他不違法，他自己的生活自己負責。在這一個民主自由法治的社會裡面，她覺得一個人的價值遠遠高過於這個刻板印象。

她說這樣的刻板印象實在是不應該再繼續存在，只能盡力努力透過教育宣傳，各式各種形式的活動，推廣性別平等教育跟性別平等觀念，還有很大的努力空間。

民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影