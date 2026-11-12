幕後／侯友宜沒用力？幕僚：用洪荒之力加蠻力輔選李四川

選戰進入巷戰，全台人口最多、6都選戰「指標戰區」新北市選情膠著，「新北市長侯友宜沒用力輔選」的耳語甚囂塵上，綠營高層都感到意外。侯友宜核心幕僚透露，「沒用力？侯友宜在用洪荒之力，加上蠻牛的渾身蠻力」在為新北市長候選人李四川抬轎。

幕僚說，「侯沒用力」耳語從選戰開打就在地方基層傳，聽到耳朵都長繭，投票日倒數2周，傳言更是舖天蓋地而來，「證明蘇陣營看到相關民調受到鼓舞，驕兵之姿已露，所以加強耳語力道，其實，蘇營這樣的心態對李四川陣營是助力。」

民進黨新北市長候選人蘇巧慧11日接受媒體專訪談新北選戰以及市政願景，提到立委任內推動多項建設，都需要中央與地方密切合作，她對侯友宜的8年施政給予很高的分數，蘇巧慧持續打「尊侯牌」。

幕僚說，李四川最近在板橋、中和、五股掃街，看見「選民回來了」的熱度，除了選情緊蹦摧出「藍白危機感」，選民熱情的背後都是「侯友宜的拚命」。

幕僚表示，侯友宜不是那種「說一套做一套」擅做表面功夫的政治人物，他答應扛起輔選李四川的重轎就日夜在做抬轎的角色，用「比自己選還認真」形容不誇張，侯比誰都在乎新北市這棒子不在他手上掉棒。

幕僚表示，輔選涉及選戰機密，李四川陣營無法用「實情」反駁綠營「侯沒在用力」的耳語，在最後衝刺終點線時，侯友宜會讓外界看到「漢子爆發力」。