影／基泰大直案受災戶3年仍無法返家 蘇巧慧：北市府應負起責任

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往土城延吉市場掃街，針對國民黨新北市長候選人李四川遭質疑涉及基泰大直案圖利建商一事表示，基泰大直案發生至今已3年，受災戶仍無法返家，甚至連租金補貼都出現問題，台北市政府應負起責任，站在受災戶立場保障權益，積極協調處理。

對於李四川競辦批評她選前評論市政態度不同，蘇巧慧表示，市政評論本來就應就事論事，做得好的地方給予肯定，認為有精進空間也會提出建議，兩者並不衝突。她也強調，過去10年是唯一陪著這座城市前進的人，了解新北市目前的發展與需求。

至於明天首場公辦政見發表會，蘇巧慧說，會以平常心面對，已熟悉自己的政見並做好萬全準備，向市民報告城市願景與政見，立法院及參選人的工作也會同步兼顧。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往土城延吉市場掃街，有攤商送上象徵好運氣的菜頭。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往土城延吉市場掃街，與支持者握手致意。記者季相儒／攝影

針對國民黨新北市長候選人李四川遭質疑涉及基泰大直案圖利建商一事，蘇巧慧表示，基泰大直案發生至今已3年，受災戶仍無法返家，甚至連租金補貼都出現問題，台北市政府應負起責任。記者季相儒／攝影