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趙少康、蔣萬安挺邱臣遠不同調？柯文哲：國民黨黨紀「整個亂套」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影

中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安日前同樣公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，卻面臨國民黨不同的黨紀處理態度。民眾黨創黨主席柯文哲今天直言，不只趙、蔣，還有其他支持民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的情況，國民黨「有的處理、有的不處理」，整個亂套了。

民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，由黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，並啟動全台車隊掃街行程。兩人行前接受媒體聯訪，針對國民黨內近期因跨黨派站台引發的黨紀爭議作出回應。

媒體提問，趙少康11月8日赴竹北為邱臣遠站台，蔣萬安也在同一場造勢活動透過錄影表達支持。不過趙少康遭國民黨考紀會主委公開喊話，蔣萬安則獲黨主席親自說明不違反黨紀。如何看待國民黨中央對兩人的不同處理方式？

黃國昌表示，對於國民黨內部相關事項，他一向不過度評論，並予以尊重，畢竟這是國民黨內部事務，應由國民黨相關人士自行說明，他無法越俎代庖。

黃國昌也藉此機會，再次感謝趙少康、蔣萬安，以及過去在立法院共事的許多夥伴，願意跨越黨派界線，全力支持邱臣遠。他相信，未來一段時間，將有越來越多人站出來，支持正直的人與善良的力量，共同力挺民眾黨徵召的竹北市長候選人邱臣遠。

柯文哲則表示，如同黃國昌所說，國民黨的家務事，民眾黨不便評論。不過他也指出，這幾天在新竹地區走動，也看到同樣是跨黨支持民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，國民黨卻出現「有的處理、有的不處理」的情形。

柯文哲直言，「所以說這個整個亂套了。」但他隨即強調，對民眾黨而言，就是做好自己，至於國民黨的家務事，仍不便多作評論。

民眾黨主席黃國昌今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪，表示尊重國民黨內部黨紀處理，但也感謝藍營人士跨越黨派界線，力挺竹北市長候選人邱臣遠。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪，表示尊重國民黨內部黨紀處理，但也感謝藍營人士跨越黨派界線，力挺竹北市長候選人邱臣遠。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在竹北天后宮接受媒體聯訪。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今天上午率領竹北市長候選人邱臣遠等人前往竹北天后宮參拜，為民眾黨全國大車掃揭開序幕。記者黃羿馨／攝影

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