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趙少康、蔣萬安挺邱臣遠不同調？柯文哲：國民黨黨紀「整個亂套」
中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安日前同樣公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，卻面臨國民黨不同的黨紀處理態度。民眾黨創黨主席柯文哲今天直言，不只趙、蔣，還有其他支持民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的情況，國民黨「有的處理、有的不處理」，整個亂套了。
民眾黨今天上午在新竹縣竹北天后宮舉行「民眾黨全國大車掃出發」行前記者會，由黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲聲援竹北市長候選人邱臣遠，並啟動全台車隊掃街行程。兩人行前接受媒體聯訪，針對國民黨內近期因跨黨派站台引發的黨紀爭議作出回應。
媒體提問，趙少康11月8日赴竹北為邱臣遠站台，蔣萬安也在同一場造勢活動透過錄影表達支持。不過趙少康遭國民黨考紀會主委公開喊話，蔣萬安則獲黨主席親自說明不違反黨紀。如何看待國民黨中央對兩人的不同處理方式？
黃國昌表示，對於國民黨內部相關事項，他一向不過度評論，並予以尊重，畢竟這是國民黨內部事務，應由國民黨相關人士自行說明，他無法越俎代庖。
黃國昌也藉此機會，再次感謝趙少康、蔣萬安，以及過去在立法院共事的許多夥伴，願意跨越黨派界線，全力支持邱臣遠。他相信，未來一段時間，將有越來越多人站出來，支持正直的人與善良的力量，共同力挺民眾黨徵召的竹北市長候選人邱臣遠。
柯文哲則表示，如同黃國昌所說，國民黨的家務事，民眾黨不便評論。不過他也指出，這幾天在新竹地區走動，也看到同樣是跨黨支持民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，國民黨卻出現「有的處理、有的不處理」的情形。
柯文哲直言，「所以說這個整個亂套了。」但他隨即強調，對民眾黨而言，就是做好自己，至於國民黨的家務事，仍不便多作評論。
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