批沈伯洋作秀 賴士葆：7屆立委從沒聽過請假 有決心就請辭

百里侯選戰倒數16天，台北市長蔣萬安今起請假投入選戰，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨也宣布，今起向立法院請假，爭取更多時間勤走基層。蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強說，立委每天專心地問政，沒有為了選戰請假；國民黨立委賴士葆也質疑，在立法院7屆從沒聽過立委選縣市長要請假，批評沈伯洋是作秀，若有破釜沈舟的決心那就請辭。

國民黨立委羅智強、徐巧芯號召黨內立委許宇甄、賴士葆、李彥秀、廖先翔、林德福、馬文君、羅明才、黃仁、鄭天財等人今在南京復興捷運站街頭發放安心飄帶、安心貼紙，為11月14日的安心大遊行宣傳。羅智強說，立法委員的工作跟台北市長是不一樣的，台北市長在選舉，市長有所謂的強制請假，立委則是每天都很專心地問政，沒有為了選戰請假這種事，沈伯洋可能有些地方搞不清楚，不過他也一直都沒有進入狀況，大家也都習慣了。

林德福則說，他在立法院7屆了，只要有委員身體不適，拿病例出來請假，大家都能接受，但從來沒聽過那位委員可以請假，除了辭職以外，不然就是拿病例；他強調，請假薪水沒有減少，照理除了生病以外，從來沒聽過請假問題。

賴士葆也說：在立法院7屆從來沒聽過、看過立委選縣市長要請假，「這是道地的作秀」表示有決心認真地選，酸沈伯洋不是民調是領先很多嗎？若真如此，他公開呼籲沈大委員就請辭，表示有破釜沈舟的心，請假是作秀、假的，請辭才是真的，鼓勵沈伯洋請辭。此外，賴士葆補充，朝野已經決定且簽字，選前最後一周是停會的，所以沈伯洋這時請假就是作秀。

國民黨立委賴士葆。記者劉懿萱／攝影