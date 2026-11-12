請假拚選戰！張善政路口拜票 強調雲嘉南輔選是「團體戰」

2026地方選舉倒數，國民黨桃園市長張善政今開始請假拚選戰，首站到桃園區站路口，與通勤民眾打招呼，現場除前桃園縣長吳志揚、黨籍立委萬美玲與議員凌濤、黃婉如、陳美梅陪同，民眾黨議員候選人徐千晴也現身拜票隊伍中，展現桃園藍白團結合作的強大向心力；張稍晚也將前往嘉義幫黨籍縣長候選人張嘉郡、白營嘉義市長候選人張啟楷站台。

張善政今早拜票行程除了政壇人士力挺，也有民眾自發性到場支持，還有不知情的機車騎士看到張拜票，特地停好車上前加油打氣，而張也送上競選小物「好善手」與大方合照，展現親和力。

張善政受訪時表示，選舉需要打團體戰，請假第一天讓市民看見大家「一條心」，攜手讓桃園越來越好；同時，「藍白合」在桃園是非常重要的政策前提，他也希望能將民眾黨年輕新血的創意與活力帶入市議會。

吳志揚表示，站路口代表對市民的誠意，張善政執政4年政績卓著、關心市民福利，從當初的「挺善良」到現在已是「善政」的代表，呼籲市民讓張善政順利連任，帶動市政繼續往前推動。

媒體詢問雲嘉南地區輔選行程，張善政回應「這也是打團體戰的一環」。他表示，桃園有許多來自外縣市、旅居桃園的民眾，他利用機會關心市民的家鄉，也呼籲在外打拚就學的民眾「一定要回家投票」，桃園市民更要出門投票，展現團結的力量。

國民黨桃園市長張善政今天開始請假投入選戰，首站到桃園區重要路口與通勤民眾打招呼。圖／張善政競選辦公室提供

國民黨桃園市長張善政今天開始請假投入選戰，首站到桃園區重要路口與通勤民眾打招呼。圖／張善政競選辦公室提供

國民黨桃園市長張善政今天開始請假投入選戰，首站到桃園區重要路口與通勤民眾打招呼。圖／張善政競選辦公室提供

國民黨桃園市長張善政今天開始請假投入選戰，首站到桃園區重要路口與通勤民眾打招呼。圖／張善政競選辦公室提供