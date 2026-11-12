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影／何欣純與議員候選人路口拜票又車掃 她喊一天要當三天用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影

選前最後衝刺，民進黨台中市長候選人何欣純今天和市議員與候選人在潭子區路口拜票後再車隊掃街；沿途受到支持者歡迎加油；何欣純表示，時間不夠用，她一天當三天用，很多支持者關心她的健康，包括聲音，她感謝粉絲們，讓大家擔憂了，她會好好照顧自己，因為大家要一起迎接11月28日的勝利。

何欣純今天早上7點和台中市議員蕭隆澤、周永鴻、市議員候選人陳映辰在潭子區雅潭路和崇德路口，向來往車輛駕駛與騎士拜票，有駕駛經過看到，搖下車窗為何欣純喊加油。今天上午路口拜票和車隊掃街後，下午到后里區和豐原區車隊掃街。

何欣純表示，目前是選前最後衝刺，時間不夠用，她要把握每一分每一秒，一天當二天或三天用，很多支持者關心她的健康，包括聲音，她感謝粉絲們，讓大家擔憂了，她會好好照顧自己，因為大家要一起迎接11月28日的勝利，她說很多粉絲送很多養聲茶，喉糖和各式小物。今天早上路口拜票時，有幾位粉絲專程到路口等她，讓她很感動。

被問到對手國民黨台中市長候選人江啟臣昨天在屯區，何欣純的主力區車隊掃街的熱鬧情形，何欣純表示，她沒看到對手車掃影片，要談到熱情，她的車掃常常延誤半小時到一小時，支持者都很熱情，她說車掃的速度拿捏有很多客觀因素，她還是祝福對手，因為平安最重要。

民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後，再車隊掃街。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天和議員候選人在潭子區路口拜票後，再車隊掃街。記者游振昇／攝影

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