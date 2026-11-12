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江啟臣清晨中市路口拜票 小學生也來擊掌祝福

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
一位台中市立人國小小朋友路過時熱情打招呼，江啟臣立即彎下腰擊掌回應。記者黃寅／攝影
一位台中市立人國小小朋友路過時熱情打招呼，江啟臣立即彎下腰擊掌回應。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，他透過麥克風問候過往的行人和駕駛人，許多人熱情揮手回應，還有一位附近的立人國小小朋友路過時也熱情打招呼，江啟臣立即彎下腰擊掌回應。

該路口屬於北區和北屯交界，包括北區市議員候選人陳政顯、陳文政和北屯區市議員候選人吳宗學，以及北區賴旺里長候選人黃育嘉都在場陪同，一起向選民請安和問候。

清晨7時許的文心路和中清路口交通量極大，江啟臣等人趁著車輛停下時，趕緊揮手點頭示意。有位計程車女司機特別打開車窗揮手，另輛轎車後座的市民也降下車窗打招呼。

有位男子騎著腳踏車經過，不僅向江啟臣比起大拇指，離開時還頻頻揮手致意。江啟臣說，在路口經常遇見這位支持者，很感謝他。還有包括一位國小學生在內的多位路人主動停下腳步和江等人揮手致意，江啟臣趕緊彎下腰來回應，也數度走下墊腳箱和支持民眾合影。

江啟臣說，投票日已愈來愈接近，競爭非常激烈，他會把握每一次的機會向市民朋友請託，希望大家堅定支持他，讓他能在盧秀燕市長打下的基礎上，進一步把台中市打造成國際級的旗艦城市，讓市民的生活更加便利、富裕。

國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，有位男子騎著腳踏車經過，不僅向江啟臣比起大拇指，離開時還頻頻揮手致意。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，有位男子騎著腳踏車經過，不僅向江啟臣比起大拇指，離開時還頻頻揮手致意。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣清晨到車流量極大的文心路和中清路口拜票，和一位女市民握手致意。記者黃寅／攝影

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