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2026選舉桃園區議員競爭激烈 藍營發出配票動員令
2026地方選舉倒數計時，桃園市桃園區議員席次競爭激烈，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠今發出配票動員令，呼籲支持者團結合作，力保此區6席提名人全當選。
國民黨桃園市黨部力拚議會33席，內部觀察桃園、中壢和八德等區選情較緊張，而龍潭有機會拚3席全上，近期密切關注選情變化。
蔡忠誠表示，桃園區參選者眾，藍綠之外，民眾黨與無黨籍人選也很有實力，而綠營陣營操作話題多少會影響選情，雖然有信心提名六席議員候選人全壘打，但也不是沒挑戰，不能掉以輕心，因此啟動配票。
蔡忠誠說，桃園市民想要優質市政，國民黨不僅擁有具前瞻格局的市長張善政，也有具備卓越整合力議長邱奕勝，以及38名實力堅強的市議員參選人。這場選戰是團隊對團結與經營的嚴格考驗，為將票源極大化並完成全方位整合，黨部特別針對桃園區實施精準配票策略，呼籲支持者依照出生月份投給對應的提名候選人。
黨部指出，1、2月出生者請支持3號張碩芳，3、4月出生者請支持4號凌濤，5、6月請支持5號陳美梅，7、8月請支持6號林政賢，9、10月請支持11號詹江村，11、12月支持17號黃婉如，市長連任、桃園區6席議員全過關及議會席次過半，才能讓桃園政務推動無後顧之憂。
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