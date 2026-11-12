影／羅大佑言論爭議 沈伯洋：蔣萬安怎麼說就以他說的為準

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在南門市場前發送第三期「順報」，沈伯洋競選總幹事吳思瑤、民進黨台北市黨部主委吳沛憶陪同出席。音樂人羅大佑日前上節目專訪，爭議言論延燒，台北市長蔣萬安昨先是稱其他言「振聾發聵」，晚間則澄清是指批評政府部分。沈伯洋受訪表示，不知道幕僚是給蔣萬安資料內容如何，他覺得蔣不一定有完整聽羅大佑講什麼，但一切以蔣自己說的為準。

有關101董事長賈永婕致贈他101茶具組，要回送的禮物，沈伯洋說，都還在規畫當中，重點是禮物非常精緻，可以看到茶杯疊起來變成101，然後上面還有一個線香座，覺得是很可愛。沈伯洋認為賈永婕對於行銷101非常有一套，而他現在也是在行銷台北這個城市，所以之後要回送之外，更多的是跟賈董請益。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）上午在南門市場前發送第三期「順報」，許多支持者送上小禮物、熱情合影。記者林澔一／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在南門市場前發送第三期「順報」。記者林澔一／攝影