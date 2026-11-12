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會面寶林茶室倖存者 沈伯洋代訴求「三大問題」 促北市府檢討

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋到中正紀念堂捷運站出口外發放順報。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋到中正紀念堂捷運站出口外發放順報。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨與寶林茶室倖存者黃小姐會面，今早沈到中正紀念堂捷運站出口外發放順報時，接受媒體提問，他說，黃小姐反映當場查扣、稽查、業者脫產這三大問題，更希望市府有好的稽查報告，防止類似狀況再發生。

沈伯洋說，關於寶林茶室案，倖存者黃小姐反映幾件事情。第一件事情是當場的一些查扣的問題，然後第一時間有沒有進行稽查，以及後續有沒有想辦法讓業者無法脫產，這三件事情其實都非常的重要，也應該能有更多調查。

他說，畢竟黃小姐不是市府、沒有那麼多內部資料，卻因為該案造成腎臟、身心等很大損傷。黃小姐昨天心平氣和地說，希望市政府能夠有好的檢討報告，這樣的話才可以防止未來類似的事情再發生，這些都是要好好攤開來檢查。

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