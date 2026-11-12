「雙子擔重任、摩羯遇轉折」唐綺陽合作順報 沈伯洋談運勢：都不錯啦

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早到捷運中正紀念堂站出口外，發放第三期與星座專家唐綺陽合作的「順報」。媒體特別問到他的雙子座，以及台北市長蔣萬安的摩羯座11月份運勢，沈伯洋看了下直呼自己「人氣大增」、擔起整合重任，而蔣則是有重要轉折點，最後則認為兩者都不錯。

今天也是沈伯洋請假立委的第一天，沈伯洋說，現在跟立法院、黨團請假，現在請假的關係，行程會排得比較緊密，像是走訪基層、上專訪等可以更多；至於立法院相關委員會或議題，其實可以提書面質詢。

另外，今早發放的「順報」這期融入星座專家唐綺陽的11月運勢，沈伯洋說，可以讓大家回憶一下，以前在看「爽報」時，都會翻到星座運勢，這次能和唐老師合作覺得非常榮幸。

媒體詢問，是否有先看自己的星座運勢，以及對手蔣萬安的運勢？沈伯洋說，他沒有看蔣萬安的「要看他（蔣）的嗎？」隨後先翻閱自己雙子座運勢，邊唸出月中後卡關感消除、人氣大增，下旬需因應合作關係調整自我，處理家庭、內部，擔起整合重任。「我人氣大增喔！」

另外，媒體則念出蔣萬安的摩羯座運勢是下旬易有疲累感，低調中尋求跨界、拓展影響力的機會，是重要轉折點。沈伯洋看完後也說，都不錯啦。