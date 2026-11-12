王美惠連發3政見周日綠營大咖造勢 張啓楷下午邀張善政許淑華助選拚場

嘉義市長選戰倒數，民進黨候選人王美惠連續端出土地活化、文化觀光及AI科技治理等3政見，周日晚舉辦大型造勢晚會，邀請蔡英文、蕭美琴、卓榮泰站台，沈伯洋錄影獻聲；藍白共推市長候選人張啓楷下午邀高人氣桃園市長張善政、南投縣長許淑華助選車掃力挺，發表「育兒好嘉宅、大力蓋社宅、可負擔住宅」居住正義三箭， 雙方陣營隔空拚場。

王美惠提出土地活化政策，主張都市規劃應與時俱進，重新檢討不合時宜的土地使用限制，讓土地獲得合理利用，在兼顧地主權益與城市發展下落實土地正義，為嘉義市創造更多發展空間。文化觀光政見，整合木都歷史、林業文化、美食及特色街區，串聯阿里山林鐵及山海觀光資源，邀觀光文化界與鄰近縣市合作，擴大區域觀光效益，帶動在地店家及地方產業發展。

王美惠提出AI科技治理，運用人工智慧優化交通管理、提升道路通行效率，並推動智慧長照、醫療照護及AI教育，結合智慧監測與預警系統，強化城市防災應變能力，打造智慧宜居城市。

面對王美惠端出政見及周日舉辦大型造勢晚會，張啓楷展開反制，下午邀請桃園市長張善政在競總舉行「嘉義好嘉宅、雙城青年居住政策交流」記者會，市長黃敏惠及藍營市議員候選人到場，張啓楷將提出育兒好嘉宅，加速興建社會住宅，以及推動可負擔住宅等三項青年居住正義政見，爭取年輕及中間選票；傍晚南投縣長許淑華接力助陣，陪同張啓楷車隊掃街，藉藍營縣市長高人氣，拉抬選戰聲勢。

選前最後衝刺，王美惠連發3政見邀請綠營大咖站台造勢；張啓楷借重藍營縣市長助勢，從城市治理到青年居住議題交鋒。選戰最後，雙方陣營如何凝聚支持者，爭取中間青年選民，將成為選情觀察指標。