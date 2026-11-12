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蔣萬安與李四川共推政見 雙北公車399元定期票搭到飽

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今宣布要與台北市共推雙北公車399定期票。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長候選人李四川今宣布要與台北市共推雙北公車399定期票。圖／李四川競辦提供

選戰倒數16天，雙北市長選戰激戰，國民黨新北市長候選人李四川今早接受廣播節目「千秋萬事」線上直播專訪表示，為了讓雙北通勤族有更便利的搭車選擇，他與台北市長蔣萬安將推出399元公車定期票政策，讓只搭公車的通勤族可節省費用，另市民願意轉車，路線就能更優化。幹線與接駁整合，班次更有效率，駕駛長的工時才降得下來。

李四川今早接受廣播節目專訪時透露，他將與台北市長蔣萬安九推出雙北399元公車定期票政策，至於這政策前身是最早在107年4月時，當時他擔任新北市副市長，與台北市副市長鄧家基一起訂定捷運定期票1280元政策，就是後還TPASS的1200前身，現在也是全國用最多的定期票，但也些民眾表示都不搭捷運只搭公車，買TPASS不划算。

李四川說，他也認為有些民眾若只單純搭公車，也應該要有公車定期票，讓搭公車的人可節省一些費用，讓不搭捷運的市民也可有公車定期票可使用，399元公車定期票的好處無論是搭公車可節省費用，日後也可當作公車路線的檢討。

李四川競選辦公室主任江怡臻今也陪同李出席專訪節目，她也補充說明，399元公車定期票政策可讓雙北大眾運具推展完整，且不限次數搭到飽，估算下來一天只要13元，像目前以北大特區到台北市的通勤族幾乎都是仰賴公車，若有399元公車定期票就非常划算。

李四川隨後也在臉書強調，399元公車定期第一可負擔更輕，第二轉車不加錢，第三替駕駛長減壓，市民願意轉車，路線就能更優化。幹線與接駁整合，班次更有效率，駕駛長的工時才降得下來。他當過台北副市長，也做過新北副市長，台北、新北本來就是一塊，交通負擔應該更輕，票也應該是同一張，等年底回新北，這張票他跟蔣市長一起把它做起來。

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