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蔣萬安讚羅大佑言論後澄清 沈伯洋：蔣的幕僚不知道給了什麼資料

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋說，其實羅大佑當天講了非常多內容，覺得蔣萬安在準備回應問題時，可能不一定有完整的看到羅大佑講了什麼。記者邱書昱／攝影
沈伯洋說，其實羅大佑當天講了非常多內容，覺得蔣萬安在準備回應問題時，可能不一定有完整的看到羅大佑講了什麼。記者邱書昱／攝影

音樂人羅大佑日前上節目專訪，系列爭議言論延燒，台北市長蔣萬安昨先是稱其他言「振聾發聵」，晚間則澄清是指批評政府部分。民進黨台北市長候選人沈伯洋今早到中正紀念堂捷運站外發放順報時受訪，他說，不知道幕僚是給蔣萬安什麼資料，覺得不一定有完整聽羅大佑講什麼，但一切以蔣自己說的為準。

羅大佑專訪內容分別批評總統賴清德、行政院長卓榮泰，又點名前總統蔡英文等人未生子，對下一代不會想太多等爭議言論。蔣萬安先是指此言論「振聾發聵」，晚間在直播節目中澄清，贊同羅的卓榮泰等人以不副署等傷害台灣民主等言論，但對於沒有結婚生子部分，有不同看法，也不應該當作不會做好兒少政策的判斷。

沈伯洋說，其實羅大佑當天講了非常多內容，覺得蔣萬安在準備回應問題時，不知道幕僚是給了蔣什麼資料，所以他昨天才會回說對於這些話認為是振聾發聵，「那我覺得可能不一定有完整的看到他（羅大佑）講了什麼。」

沈伯洋說，反正一切還是以蔣萬安自己說的為準，他就不多做評論。

另外，媒體問到有關101董事長賈永婕致贈他101茶具組，要回送什麼禮物？沈伯洋說，都還在規畫當中，重點是禮物非常精緻，可以看到茶杯疊起來變成101，然後上面還有一個線香座，覺得是很可愛。

沈伯洋說，覺得賈永婕對於行銷101真的是非常有一套，而他現在也是在行銷台北這個城市，所以之後要回送之外，更多的是跟賈董請益。

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