李四川競辦要告名嘴李正皓 痛批：民進黨抹黑奧步來了

親綠名嘴李正皓昨晚在直播節目中，公開稱國民黨新北市長候選人李四川在基泰大直案中「圖利建商」，李四川競選辦公室嚴正駁斥，李四川已多次公開表示，基泰絕對要負起該有責任，台北市府會督促基泰負起賠償責任，但綠營側翼李正皓卻以「圖利」字眼公然抹黑李四川，李四川團隊不會姑息如此惡劣的選舉抹黑文化，一定告到底。李正皓與特定綠媒的一條龍抹黑方式，正是民進黨新北市長候選人蘇巧慧慣用的手段，證實抹黑奧步來了。

過去李正皓曾在節目上說，「帥讓沈伯洋去帥，髒活累活我們來做」，引發討論。昨李四川競選辦公室表示，李正皓先在「震傳媒｜李正皓 皓事之徒3.0」直播中，造謠李四川圖利建商，晚間又在所主持的三立新聞台的「新台派上線」中，搭配綠營台北市議員苗博雅一搭一唱，指涉李四川跟基泰「密室交易」，甚至是基泰的「把風人士」，後續三立新聞網又以獨家報導方式，指涉李四川「密室協商」，相關抹黑行為引發許多綠營網軍側翼立刻跟進，以散布文字、圖像方式抹黑李四川。

李四川競選辦公室表示，李正皓及三立新聞台「新台派上線」、三立新聞網對李四川的抹黑，已然造成李四川名譽重大毀損，不僅違反刑法第310條誹謗罪，更違反公職人員選舉罷免法第 104 條，「以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」，李四川團隊將不會姑息此惡劣選舉文化，已持續蒐集相關證據，一定會告到底。