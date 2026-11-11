名嘴指基泰案圖利建商 李四川競辦深夜反擊：抹黑奧步一定告到底

名嘴李正皓今晚在直播中指稱國民黨新北市長候選人李四川在基泰大直案中「圖利建商」，李競辦深夜發出聲明駁斥此事，強調不會姑息惡劣的選舉抹黑文化，一定告到底。

距11月28日剩17天，選戰硝煙味漸濃。李四川競選辦公室表示，李正皓先在「震傳媒｜李正皓 皓事之徒3.0」直播中，造謠李四川圖利建商，晚間又在主持的三立新聞台節目「新台派上線」，搭配北市議員苗博雅一搭一唱，指涉李四川跟基泰「密室交易」，甚至是基泰的「把風人士」，後續三立新聞網又以獨家報導方式，指涉李四川「密室協商」，相關抹黑行為引發許多綠營網軍側翼立刻跟進，以散布文字、圖像方式抹黑李四川。

李競辦表示，李四川已多次公開表示，基泰絕對要負起該有的責任，台北市府也會全力督促基泰負起賠償責任，然而綠營側翼卻以「圖利」字眼公然抹黑李四川，李四川團隊將不會姑息如此惡劣的選舉抹黑文化，一定告到底，也批特定綠媒一條龍抹黑方式，正是對手慣用的手段，證實抹黑奧步來了。

李四川競辦指出，李正皓及三立新聞台「新台派上線」、三立新聞網對李四川的抹黑，造成李四川名譽重大毀損，違反刑法第310條誹謗罪，及違反公職人員選舉罷免法第104條，「以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」，李四川團隊不會姑息此惡劣選舉文化，持續蒐集相關證據，一定會告到底。