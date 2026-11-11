生育議題延燒！張善政挨批不尊重女性 競辦：2019年就完整說明過

資深音樂人羅大佑日前點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代，引發討論。網路今天有人翻出桃園市長張善政2019年總統、副總統選舉時曾點名蔡沒生小孩，也引發地方政壇綠營批評，藍營回應張在2019年已回應此事。

網路社群平台Threads今天流傳張善政2019年以國民黨副總統候選人出席「新住民午餐約會」時的致詞影片，他當時曾說「生過小孩、當過父母就知道，父母最在意的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她沒有生過小孩，她不知道這個心」；後來，這段話被解讀成蔡英文沒生過小孩不懂父母心，甚至被批評歧視女性，張當時也澄清則強調說法被網路斷章取義。

多年前影片近日因羅大佑言論爭議再浮現，不少網友批評，民進黨桃園市議員黃瓊慧也批評「沒有生小孩就不能當政治人物嗎？張善政市長你要不要出來說清楚」。

民進黨桃園市長候選人黃世杰表示，婚姻與生育是每個人的自主選擇，不應成為衡量個人能力、同理心或公共服務資格的標準。他身為父親，深刻理解養育子女的責任與牽掛，但是否育有子女，與一個人能否關心社會、重視下一代，沒有必然關係，更不應以婚育狀況評斷女性的價值。

黃世杰也說，張善政身為地方首長，理應以更審慎的態度看待性別平等與多元價值。尊重女性不應流於口號，而應具體落實於言行與施政之中。真正重視下一代，應以教育、托育及青年政策的實際成果接受檢驗，而非以個人的家庭經驗作為評價他人的依據。他也呼籲張市長正視過去的發言，清楚說明如今對此議題的立場，以回應社會對性別平等的期待。

張善政競辦發言人莊鎧毓回應，張市長當時已對外界完整說明過，擔任市長後也對提升養育環境投入相當多心力，建議黃世杰可以花點心思了解。