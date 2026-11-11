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陳亭妃現身楊梅喊「來報恩的」 合體黃世杰力挺議員鄭淑方
2026選戰倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃、桃園市長候選人黃世杰、立委張雅琳等人，今晚出席桃園市議員鄭淑方大高榮區服務處成立大會，陳亭妃說，謝謝先前楊梅的好朋友支持，今天是來報恩的，3人都喊話支持者，一定要讓鄭淑方留在議會。
陳亭妃說，她在初選及選中常委時，楊梅的好朋友非常關心、支持自己，所以「她是來報恩的」，她跟鄭淑方一樣，很擔心被評估成「沒有問題、穩當選」，高呼聲如果沒有轉化為選票，就會變成有問題，支持者一定要集中力量，幫拉票、催票、顧票。
鄭淑方指出，楊梅大高榮區有幼獅工業區、二期，甚至未來的青創園區，要帶動地方發展及在地青年就業，未來希望盤點國有土地及閒置空間，打造更多運動場域，加強托育能量、長照日照與醫療系統，要改善幼獅工業區周邊路幅小、路況差的問題，需要更多替代道路，她是在地女兒，服務已17年，喊話支持者不要以為選情穩定就不投票或分票。
張雅琳指出，她在立法院關注兒少權益，鄭淑方在地方看到欠缺兒童醫療系統，爭取在南桃園設立醫療系統，也爭取各類輪班與臨托托育、兒童與長輩的運動空間，喊話支持者一定要票投鄭淑方。
黃世杰指出，鄭淑方議會服務案件，加上法律諮詢超過8000件，在議會表現非常傑出，大家一定要集中選票讓鄭淑方留在議會。而過去自己擔任立委期間，得到大高榮鄉親極大的支持，這次參選就是要把經驗與能力拿來回報家鄉，只剩最後17天，拜託大家當他與鄭淑方的分身，一起拉票、顧票、催票。
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