陳亭妃現身楊梅喊「來報恩的」 合體黃世杰力挺議員鄭淑方

2026選戰倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃、桃園市長候選人黃世杰、立委張雅琳等人，今晚出席桃園市議員鄭淑方大高榮區服務處成立大會，陳亭妃說，謝謝先前楊梅的好朋友支持，今天是來報恩的，3人都喊話支持者，一定要讓鄭淑方留在議會。

陳亭妃說，她在初選及選中常委時，楊梅的好朋友非常關心、支持自己，所以「她是來報恩的」，她跟鄭淑方一樣，很擔心被評估成「沒有問題、穩當選」，高呼聲如果沒有轉化為選票，就會變成有問題，支持者一定要集中力量，幫拉票、催票、顧票。

鄭淑方指出，楊梅大高榮區有幼獅工業區、二期，甚至未來的青創園區，要帶動地方發展及在地青年就業，未來希望盤點國有土地及閒置空間，打造更多運動場域，加強托育能量、長照日照與醫療系統，要改善幼獅工業區周邊路幅小、路況差的問題，需要更多替代道路，她是在地女兒，服務已17年，喊話支持者不要以為選情穩定就不投票或分票。

張雅琳指出，她在立法院關注兒少權益，鄭淑方在地方看到欠缺兒童醫療系統，爭取在南桃園設立醫療系統，也爭取各類輪班與臨托托育、兒童與長輩的運動空間，喊話支持者一定要票投鄭淑方。

黃世杰指出，鄭淑方議會服務案件，加上法律諮詢超過8000件，在議會表現非常傑出，大家一定要集中選票讓鄭淑方留在議會。而過去自己擔任立委期間，得到大高榮鄉親極大的支持，這次參選就是要把經驗與能力拿來回報家鄉，只剩最後17天，拜託大家當他與鄭淑方的分身，一起拉票、顧票、催票。

2026選戰倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃今晚出席桃園市議員鄭淑方大高榮區服務處成立大會。圖／鄭淑方提供

2民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚出席桃園市議員鄭淑方大高榮區服務處成立大會。圖／鄭淑方提供