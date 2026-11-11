蘇巧慧辦創作者之夜 談到BL漫畫直呼「我比較喜歡百合」

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天晚間舉辦「1111創作者之夜」，吸引超過百位創作者報名參加。今天活動不少創作者上台分享與蘇巧慧的互動，其中留守番工作室總編輯黃思蜜分享去年與蘇巧慧相遇的趣事，原本想推薦BL漫畫給蘇巧慧，沒想到蘇巧慧透露女兒早已買了整套，更脫口一句「我比較喜歡百合」，瞬間引爆全場歡呼。

今晚現場近千人湧入會場，有數十位創作者在現場擺攤，和民眾交換、分享自製的各式應援小物。蘇巧慧一到場，全場爆出熱烈尖叫聲，氣氛相當熱情。

活動邀請創作者代表上台分享創作動機，包括繪製「水獺媽媽」Q版角色的插畫家「小心臟」、設計「新北慧贏」粉色海報的視覺設計師「Sou」和視覺動態設計師「KG」，以及「慧聚」飄帶創作者「Carlos」。

繪本作家信子在台上感謝蘇巧慧推動「公共出借權」，「不只照顧創作者，還照顧到譯者。」漫畫家吳宇實也說「我就是受惠者！」她提到，大家重視的其實不是補償金本身，而是「被看見的感覺」，感謝蘇巧慧讓創作者獲得實質受益，真正照顧創作者。

繪製「水獺魔法師」的插畫家「他踢」分享，從蘇巧慧對文化的熱情，可以看出她是真正在意藝文工作者；留守番工作室總編輯黃思蜜則在台上送上親手繪製的應援手牌，也分享去年與蘇巧慧相遇，當時她想推薦BL漫畫給蘇巧慧，沒想到蘇巧慧笑說，女兒早已經把那一套買起來了，接著更直接表示「我比較喜歡百合」，讓全場瞬間歡呼。

蘇巧慧提到，她長期關注台灣文化創意產業的發展，認為除了半導體產業外，文化創意產業也具有潛力成為台灣的護國群山。因此，除了推動「公共出借權」支持圖書創作者外，她也促成「文化創意產業發展法」修正草案三讀通過，讓投資文化創意產業納入租稅優惠範圍，藉此提高誘因、吸引民間資金挹注產業，讓台灣文化創意產業得以加速蓬勃發展。

蘇巧慧強調，她期盼透過這次活動，讓更多人看見新北的創意和有趣，「新北最大的優勢就是多元。」新北不僅有多元的文化、歷史與地景樣貌，更匯聚各行各業最優秀的人才，她希望未來有機會不僅帶領新北的創作者，更要凝聚跨領域的專家團隊，讓新北的每個角落都充滿創意與活力，讓新北市擁有無限可能。