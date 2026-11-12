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曠世智能案 黃國昌：蘇巧慧胞妹3.4億哪來？

聯合報／ 記者林銘翰詹宜庭林海朱漢崙張策林媛玲葉德正／台北報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長候選人蘇巧慧。聯合報系資料照

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入曠世智能投資案爭議，民眾黨主席黃國昌昨表示，蘇巧慧從來沒有正面回應，如果國發會主委葉俊顯沒有說謊「一股八十元」，蘇巧純的持股增加四二六萬八三九○股，請問所需花費約三點四億元，從何而來？

黃國昌指出，蘇巧慧家族捲入曠世智能弊案，關鍵問題之一在於為何國家一股十三元入股，蘇家一股卻只要零點五元，蘇巧慧從來沒有正面回應；國發會被問到蘇家以多少錢入股，葉俊顯在立法院說「在我們前面那一輪，她用八十塊買的」，面對國民黨立委賴士葆的追問，國發會官員則坦承「是蘇小姐買的」。

黃國昌說，他先假設國發會沒有搞錯也沒有說謊，所謂的「我們前面那一輪」應該是指二○二二年七月七日核准的增資，依據經濟部商工登記公示資料查詢，蘇巧純持股由七十二萬三四五六股增加到四九九萬一八四六股，總共增加四二六萬八三九○股，如果以國發會所說一股八十元，需要花費三億四一四七萬一二○○元。

「請問有人會花費超過三點四億元，入主一間增資後實收資本額七三○萬元左右的公司嗎？請問三點四億元又是從何而來？」黃國昌說，蘇巧慧還打算繼續躲嗎？

蘇巧慧競辦發言人劉芳宇回應，投資時公司成立三年且已有市場表現，市值約一點六二億元；蘇巧純投資約二千三百萬元，僅取得百分之卅四股份，過半股份仍由劉姓負責人家族等原始股東與技術團隊掌握。黃國昌表示，躲了這麼久，蘇巧慧終於露出馬腳，承認他們家族針對曠世智能投資共約兩千三百萬元、取得百分之卅四股權。

劉芳宇說，後續公司劉姓負責人申請各項投資增資與計畫補助等，均依法接受審查，因該公司為新創公司，蘇巧純投資後僅領月薪，無股利或分紅收入；黃國昌扭曲合法公司的正常營運，還顛倒是非、亂算數學，盼終止負面選戰歪風。

國民黨立院黨團昨「下達最後通牒」，要求財政部、國發會在廿四小時內公開投資及審議資料，否則將在後續預算審查階段嚴格把關，直到真相大白為止。國民黨團書記長許宇甄說，這不是一場普通的新創投資，而是一場利用老爸、姊姊的影響力，以人民血汗錢幫女兒解套、發財的官場現形記。

對於此案涉及利益衝突與違反利益迴避，葉俊顯昨在立法院強調，利衝法第十四條的規範不包括「投資」，不會做利益衝突審查；財政部長莊翠雲也表示，這是個別公司的決策，財政部不會去管到這麼細。

國民黨新北市長候選人李四川表示，相關資料在媒體報導後，公務人員早已查得相當清楚，「那為什麼不敢提供」？他引用蘇巧慧過去說法，喊話「不要為難公務人員」，應依法提供資料讓審計部調查，若查無問題，也能還當事人清白。

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