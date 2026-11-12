新聞幕後／沈伯洋轉型「攻勢發動機」 拚洋流外溢

民進黨今天將針對台北市長選情舉行選戰擴大會議，府黨高層都將出席。據了解，會議主軸定調「洋流」是九合一選戰最後衝刺階段的主旋律，民進黨台北市長候選人沈伯洋到投票日前，不會只留在台北市，會有相當時間跑外縣市拉抬全台選情，今天就是要協調各地輔選行程與整體資源配置，盼各地洋流匯聚北市、進而力拚逆轉勝。

沈伯洋今天起向立院「請假」，民進黨將舉行北市擴大選戰會議。黨內人士表示，北市選戰是這場九合一選舉的核心，最後衝刺階段，黨中央將祭出包括「匯集個別力量、衝高投票率」、「洋流慧聚、雙北雙贏與跨區外溢」、「跨界拓票」等三大主軸催票；擴大會議主要討論輔選資源配置與沈伯洋行程分配。

綠營北市輔選幹部表示，沈伯洋民調已從最初大幅落後縮小到個位數差距，最後階段要主打的，不是固守台北和國民黨硬拚傳統組織戰，而是轉為「全國選戰攻勢發動機」，希望洋流外溢到基隆市、新竹市、桃園市、台中市等選情膠著區域。

據了解，沈伯洋在台北各組織、社團、議員競總聯合成立大會，都已大致完整跑過一、兩輪；綠營基本盤已呈現「緊繃」狀態，選情若要再突破，戰略就是要「遍地開花」，營造「洋流」在各地都帶起選戰人潮氣勢，一來帶動全台綠營選情，二來讓尚未決定投票意向的北市中間選民感受到沈伯洋更大的格局，最終各地洋流匯聚回北市，力拚逆轉勝。

民進黨人士說，由於離投票日相當接近，要協調各地競選行程並不簡單，才要藉由擴大選戰會議協調各地區行程，以總統府高度，統籌綠營中央的輔選資源調度，結合正副總統賴清德與蕭美琴，以及前總統蔡英文等重量級輔選戰力，在選前衝刺期凝聚綠營基本盤，同時嚴防對手陣營的組織動員與議題攻擊。