造勢拚場李四川車掃 三子周末合體助攻

新北市長選情緊繃，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧明出席公辦電視政見會，預料有交鋒火花。藍綠陣營持續展開車掃，李四川昨到中和掃街，回防藍營優勢區，透露近期立法院長韓國瑜等人將為他助攻，請大家拭目以待。

晚間李四川接受媒體人李四端「大雲時堂」專訪，犀利追問目前戰況。李四川坦言選戰進入最後衝刺，選情確實非常緊張，是一場「險戰」，但強調自己「說實在還是有信心」，競爭激烈不是壞事，正好催出基本盤。他也主打「工程師治市」，提出核心市政政見。

李四川昨上午前進中和區車掃增加能見度，不少停等號誌的騎士高喊「加油」，李揮手回應。沿街有支持者揮舞旗幟、歡呼或自發性跟隨車隊，充滿熱情。陪同車掃的藍委張智倫帶著「奶昔大哥」造型包格外吸睛，不少支持者認為李四川外型神似麥當勞「奶昔大哥」，相關造型物件近期成為李陣營活動趣味元素。

蘇巧慧昨邀副總統蕭美琴前往石碇、深坑多家廟宇祈福，許多鄉親手持「慧聚」飄帶、小物到場等候；蘇還邀約蕭美琴一起到深坑「做豆腐」，體驗新北多元文化特色。蕭預告未來蘇當市長，兩人將到淡蘭古道健行。

新北市長侯友宜身兼李四川競總主委掌兵符，侯昨受訪說，對李四川選情有信心，新北正值建設高峰期，包含軌道建設、大巨蛋等，需要有經驗有能力的接棒人延續政策。

新北藍綠激戰，藍軍要守住全台最大票倉，綠營展現求勝鬥志，這周末藍綠大咖將集結新北拚場。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜本周六將出席中和大團結之夜，禿子、燕子、漢子合體，藍軍總動員要固守大本營，也催高投票率。

綠營這方，總統賴清德將連兩天為蘇巧慧助講，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁搭配賴總統，周六將在新莊為蘇拉抬聲勢，隔天周日下午賴清德到汐止，攜手行政院副院長鄭麗君為蘇助攻。