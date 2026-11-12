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民進黨今擴大選戰會議 潘孟安列席

聯合報／ 記者蔡晉宇邱書昱陳熙文／台北報導

選戰最後決戰階段，台北市長蔣萬安今起請假，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨也宣布對蔣萬安「亦步亦趨」，今起請假全力投入選戰。民進黨今將舉行北市擴大選戰會議，與會成員包括台北市議員候選人為主體的「台北隊」、黨中央選戰操盤人士，總統府秘書長潘孟安也將列席。

民進黨主席賴清德昨在中常會再度提醒黨公職，千萬不要在這時講大話，或張狂地預測會拿下幾席，這可能會引起反效果，讓選民覺得民進黨是否傲慢了。

沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，沈伯洋今天起將請假全力投入選舉，挑戰者本來就應當更全力以赴，既然台北市長蔣萬安已經宣布請假了，那沈伯洋當然也要更加倍投入，這是彰顯全力一搏的決心。

民進黨人士表示，賴清德在中常會就選情與中常委們討論時表示，最近觀察許多民調，藍營選民的表態率比較低，可能有自主蓋牌的現象，千萬不要把現在民調有贏的選舉就當成是真的已經贏了，對於選情要非常戒慎恐懼、非常努力，包括在台北市，其實連沈伯洋自己都說，還是處於落後追趕狀態。他提醒所有的候選人及競選團隊，民進黨還沒有贏，絕對不能有絲毫的鬆懈。

此外，近期有店家因政治立場，疑似被網路出征。賴清德表示，以騷擾、施壓的方式干預他人表達意見的行為，不僅侵犯個人自由表達的權利，更違背民主社會應有的基本素養與價值；保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果。

沈伯洋昨在臉書表示，他想爭取的不只是一場選舉的勝利，而是未來四年，為市民好好做事的機會；接下來的日子，會繼續認真傾聽、清楚說明，讓大家知道「沈伯洋已經做好承擔的準備，希望成為你的市長」。

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