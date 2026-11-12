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藍白攜手 蔣萬安合體白營小雞 誇柯政績

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱鄭媁李承穎林佳彣黃子騰余采瀅黃羿馨／連線報導
台北市長蔣萬安（中）昨與民眾黨六小雞合體直播，大家還一起比出蔣的競選號次「五號」手勢自拍。圖／陳宥丞提供
台北市長蔣萬安（中）昨與民眾黨六小雞合體直播，大家還一起比出蔣的競選號次「五號」手勢自拍。圖／陳宥丞提供

首都市長選戰激烈，台北市長蔣萬安今起請假投入選舉，明與立法院長韓國瑜及藍營立委開記者會；蔣昨借用韓國瑜的金句「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，邀請所有市民朋友一起參加十一月十四日安心大遊行。昨晚已有超過三千名民眾到蔣萬安競選總部，索取安心大遊行專屬飄帶，準備站上街頭。

蔣萬安開始請假，今起由副市長林奕華代理市長職務。蔣萬安說，接下來會走入地方各個角落，跟市民面對面溝通交流，爭取市民朋友認同跟支持；至於市政工作，市府團隊會堅守崗位，相關市政推進不會受到影響。

蔣萬安昨晚七時合體民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱，在YouTube「民眾之聲」開直播，盼北市成為二○二八藍白合關鍵和示範區。直播過程，蔣萬安不吝稱讚民眾黨創黨主席柯文哲過去的市政成果，更大讚柯的社會住宅政策「建議很好」。

台中市長盧秀燕表示，二○二四年總統大選因藍白分裂，民進黨少數當選，記取上次教訓，「二○二六年大選藍白非合不可，唯有團結合作才可以勝選」，「合則兩利，分則兩敗」。盧秀燕還提到，蔣萬安、台中市長候選人江啟臣，以及柯文哲、民眾黨主席黃國昌都是成熟有智慧的政治人物，經過他們的努力，藍白合在台北市與台中市即將開花結果，也希望全國遍地開花。

柯文哲昨被問到，是否促成選前和蔣萬安同台？柯說，若行有餘力且時間方便，就會配合安排；他的行程都是中央黨部安排，一切以勝選為最大目標。

國民黨主席鄭麗文昨在受訪時表示，司法造成寒蟬效應，導致支持者多噤聲、不表態，民調拒訪比例超高，藍營選民在民調上轉成隱性；她呼籲藍軍民調可以隱性，但如果不出來投票，就會成為重大危機。

白營贈鋼盔 「善良往前衝」

蔣萬安在與白營議員候選人直播時，提到藝人羅大佑日前發言。蔣表示，羅大佑說賴清德總統跟行政院長卓榮泰狼狽為奸，行政權不斷擴張，透過不副署，甚至去年發動大罷免，這樣完全傷害台灣的民主，這點他認為應該要受到嚴加批評，「我是贊成」；但是，對羅大佑談到其他面向，包括單身女性對國家的貢獻，自己有不同看法，不管有沒有結婚或生孩子，都可以做好兒少政策，不會因為是否結婚或生育作為判斷標準。直播過程，陳宥丞還為蔣萬安送上鋼盔，直言蔣最近面對很多「流言蜚語、槍林彈雨」，希望蔣保持善良，帶著鋼盔往前衝。

蔣萬安妻子石舫亘昨晚六時在南京東路三段競選總部發安心大遊行專屬飄帶、貼紙和海報，排隊人龍幾乎看不到盡頭，有人從下午二時就開始排，石舫亘也一一親切地向支持者們握手合影，一路發了兩個小時。一名卅多歲家住松山區的李先生透露，當初在大罷免時，自己就決定站出來不當「沉默螺旋」，呼籲更多人站出來幫忙，「挺做事的人」。

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