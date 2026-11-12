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夫涉行賄…何欣純嗆藍抹黑 江啟臣籲說清楚

聯合報／ 記者游振昇趙容萱陳秋雲／台中報導
民進黨台中市長候選人何欣純昨到神岡大雅掃街，針對建築師丈夫涉案，嗆國民黨抹黑、打模糊仗。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長候選人何欣純昨到神岡大雅掃街，針對建築師丈夫涉案，嗆國民黨抹黑、打模糊仗。圖／何欣純競總提供

民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉及彰化縣伸港鄉納骨堂標案行賄案，引發藍綠攻防。何欣純昨天回嗆國民黨抹黑、打模糊仗，強調未來市政一切依法辦理；國民黨候選人江啟臣則表示，面對司法案件及市民疑慮，當事人應把事情說清楚。

國民黨立法院黨團昨開記者會，書記長許宇甄翻出何欣純對丈夫涉案曾表示「事前不知情」、「對方索賄，因此行賄」等說法，要求何欣純進一步說明；立委黃健豪指出，台中市每年有龐大的公共工程及採購預算，質疑未來是否可能出現親屬介入市府運作、形成「地下市長」的風險？要求何提出親屬利益迴避及採購防弊措施。牛煦庭批評民進黨派系政治以及公司、家族關係有形成「保護傘」的風險，「違法的事就是違法的事」。黨團指出，彰化地院依行賄罪判謝俊雄七個月確定，可緩刑。

何欣純昨到台中市神岡區瞻雲宮參拜祈福，隨後車隊掃街。面對國民黨團質疑，她表示很遺憾國民黨仍以扭曲、抹黑的方式打模糊仗，選舉應回歸市政與政見，讓市民了解候選人未來要做什麼。她強調，若當選市長，所有施政決策絕不違法，也絕不寬貸，一切依法辦理。

國民黨台中市長候選人江啟臣（左）昨與立法院長韓國瑜車掃，江喊話何欣純應對丈夫行賄案說清楚。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）昨與立法院長韓國瑜車掃，江喊話何欣純應對丈夫行賄案說清楚。記者趙容萱／攝影

江啟臣則在立法院長韓國瑜及多名國民黨議員陪同下，前往大里新興宮參拜，隨後與韓國瑜搭乘競選車隊掃街拜票。對於謝俊雄涉案爭議，江啟臣受訪表示，這是多年前的司法案件，面對外界質疑及市民疑慮，當事人應該把事情說清楚。另被問及他的岳父從事營造業，未來若當選市長，如何利益迴避？江說，依法行政、利益迴避，沒有模糊空間。

何欣純競選總部發言人、民進黨市議會黨團總召周永鴻反擊，國民黨開記者會，卻刻意避談案件中的索賄者。周永鴻指出，當年主導索取回扣的是國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰，國民黨卻避談法院判決認定的相關事實，反而檢討交付回扣的廠商，質疑「做賊喊抓賊」，並反問國民黨是否要以抹黑方式選舉嗎？

競總律師王翼升表示，依法院判決，曾煥彰與時任伸港鄉民代表會主席林其瑞等人，利用納骨堂設計監造及新建工程標案要求、收取回扣；曾煥彰在兩件標案取得的回扣合計八百二十八萬八千元，法院認定前鄉長在犯罪中居於主導地位。王翼升強調，何欣純本人並未涉及這起案件，不能因配偶涉及司法案件，就將責任延伸至候選人本人。

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