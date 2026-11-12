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嘉縣長選戰／蔡易餘爭取偏鄉自來水 吳品叡喊敬老政見加碼

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）昨天成立大埔聯合競總，攜手黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪（右）高喊當選。圖／蔡易餘競辦提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）昨天成立大埔聯合競總，攜手黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪（右）高喊當選。圖／蔡易餘競辦提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立大埔鄉聯合競總，由於鄉內有曾文水庫，卻超過六成住戶無自來水，接管費用很高，他允諾爭取修正自來水接管標準；無黨籍縣長候選人吳品叡昨提出將敬老三好的政見升級為「敬老安心三加三」，從三項增至六項。

蔡易餘與同額參選的無黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪一起造勢，他指出，大埔地處偏遠，沒客運、火車，敬老卡點數幾乎無法使用，若當選，敬老卡會結合幸福小黃特約計程車，且阿里山鄉、大埔鄉點數提高至一千五百點，三節再加碼三百點。

蔡易餘指出，山區自來水接管動輒要花上百萬元，他會和立委陳冠廷一起推動修正接管標準，讓鄉親都有乾淨自來水可以喝。另外，他上任會處理大埔山區林班地等落實土地正義、推動大埔特色觀光，並拓寬台三線與爭取台八二線快速道路延伸，同時擴大招商，解決交通與住宿兩大瓶頸，希望民眾周末出遊第一個就想到大埔。

吳品叡前天向行政院前政委陳錦煌請益，昨宣布推出「敬老安心三加三」政見，包括原有的補助長者健保費、敬老卡提高至每月一千五百點並擴大使用範圍、開辦社區銀髮幸福營養餐，再加入假牙補助提升至四點四萬元、做智慧巡迴醫療與遠距照護、補足日間照護服務不足的鄉鎮。

吳品叡近日展開各鄉鎮市掃街，國民黨南投縣長許淑華今南下與她和國民黨民雄鄉長林于玲車隊掃街拜票，正巧三人候選人號次都抽中一號。

嘉義縣長候選人吳品叡（左）近日與嘉義市長候選人張啓楷（右）聯袂拜訪前政務委員陳錦煌（中），針對高齡長照、地方產業發展及嘉義縣市整合治理交換意見。圖／張啓楷競總提供
嘉義縣長候選人吳品叡（左）近日與嘉義市長候選人張啓楷（右）聯袂拜訪前政務委員陳錦煌（中），針對高齡長照、地方產業發展及嘉義縣市整合治理交換意見。圖／張啓楷競總提供

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