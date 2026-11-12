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南市長陸空激戰！謝龍介啟動全天候直播 陳亭妃騎回安南「起點」拉票

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南報導
有公民團體昨在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前陳抗，一度引發口角爭執，謝龍介（右）強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳。記者萬于甄／攝影
有公民團體昨在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前陳抗，一度引發口角爭執，謝龍介（右）強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳。記者萬于甄／攝影

台南市長藍綠候選人衝刺選情，國民黨謝龍介空、陸戰齊發，昨公布啟動廿四小時不斷電直播，而昨有公民團體到他競總前抗議，他表示已提告捍衛權益；民進黨陳亭妃則持續鐵馬騎行，昨從她選立委的起點安南區出發，也提出未來要徹底解決安南長年淹水問題。

有公民團體昨上午到謝龍介競總前針對國防預算議題開記者會陳抗，議員林燕祝等人出面回應，雙方一度引發口角爭執；謝龍介下午回應，競總周圍五十公尺依法不得從事特定干擾活動，且事前未透過警方協調、競總也未同意在門前辦記者會，該團體直接到場挑釁還持續宣傳特定候選人號次，已提告加重誹謗、強制等罪嫌。

謝龍介也公布昨於他的政策網站上線「廿四小時不斷電直播」，會全天候播放，讓民眾隨時接觸他的政見資訊；他下午出席黨籍議員候選人童小芸的問政說明會，再度強調敬老卡加碼、婚育宅、拆烏山頭水庫光電板等政見。

陳亭妃的鐵馬催票行動昨從安南區海尾朝皇宮出發，她說二○○八年首次選立委時，第一個服務據點就設在海尾朝皇宮一帶，安南區是她從政的重要起點；有支持者帶來十年前前總統蔡英文與她的競選帽子要求簽名，也為她打氣。

談到地方建設，陳亭妃說，安南長期面臨淹水問題，擔任立委時積極爭取抽水站及周邊排水系統改善工程，未來會持續完善整體排水設施。另外，包括從生活圈道路改善到學校硬體設備提升，她都一直為安南區爭取各項建設資源。

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票昨天上午從安南區朝皇宮出發，支持者特別帶來十年前前總統蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票昨天上午從安南區朝皇宮出發，支持者特別帶來十年前前總統蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油。記者吳淑玲／攝影

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