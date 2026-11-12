南市長陸空激戰！謝龍介啟動全天候直播 陳亭妃騎回安南「起點」拉票

台南市長藍綠候選人衝刺選情，國民黨謝龍介空、陸戰齊發，昨公布啟動廿四小時不斷電直播，而昨有公民團體到他競總前抗議，他表示已提告捍衛權益；民進黨陳亭妃則持續鐵馬騎行，昨從她選立委的起點安南區出發，也提出未來要徹底解決安南長年淹水問題。

有公民團體昨上午到謝龍介競總前針對國防預算議題開記者會陳抗，議員林燕祝等人出面回應，雙方一度引發口角爭執；謝龍介下午回應，競總周圍五十公尺依法不得從事特定干擾活動，且事前未透過警方協調、競總也未同意在門前辦記者會，該團體直接到場挑釁還持續宣傳特定候選人號次，已提告加重誹謗、強制等罪嫌。

謝龍介也公布昨於他的政策網站上線「廿四小時不斷電直播」，會全天候播放，讓民眾隨時接觸他的政見資訊；他下午出席黨籍議員候選人童小芸的問政說明會，再度強調敬老卡加碼、婚育宅、拆烏山頭水庫光電板等政見。

陳亭妃的鐵馬催票行動昨從安南區海尾朝皇宮出發，她說二○○八年首次選立委時，第一個服務據點就設在海尾朝皇宮一帶，安南區是她從政的重要起點；有支持者帶來十年前前總統蔡英文與她的競選帽子要求簽名，也為她打氣。

談到地方建設，陳亭妃說，安南長期面臨淹水問題，擔任立委時積極爭取抽水站及周邊排水系統改善工程，未來會持續完善整體排水設施。另外，包括從生活圈道路改善到學校硬體設備提升，她都一直為安南區爭取各項建設資源。