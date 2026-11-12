雲縣長藍綠過招 張嘉郡動員催票、劉建國狂出總統牌

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立軍公教警消後援會，她直言，不少人認為她選情穩定，籲每人至少打十通電話幫忙催票；賴清德總統本周將二度輔選黨籍縣長候選人劉建國，今陪劉參拜五個鄉鎮宮廟、後天再出席劉的麥寮競總成立造勢。

張嘉郡在成立大會上授予戰旗給總會長、雲林退休警察人員協會理事長楊王辛，她允諾全力捍衛軍警公教同仁合法權益與尊嚴，也提出相關政見，針對現職公教人員會推動「ＡＩ行政減負」，讓公務人員專注政策創新、教師回歸教學專業，並建立退役軍警消就業媒合、職能培訓機制，另主張中央應定期檢討退休給付調整機制。

「要向大家發出求救訊號」，張嘉郡致詞直言，選舉進入關鍵時刻，最擔心支持者抱持「應該會當選，少我一票沒關係」的心態，呼籲在場每個人至少打十通電話，拜託親友出門投票，將支持化為實際行動。

劉建國昨北上立法院參與「失智症基本法」逐條審查，他指出，過去向中央爭取在雲林設立國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，未來會以國家高齡中心及投入一二九億元的台大雲林分院虎尾院區二期為雙核心，串聯斗六長照醫學教學中心、虎尾若瑟長照大樓等資源，打造「醫療照護產業園區」，留住專業人才、帶動地方產業發展。

身兼劉建國競總主委的賴清德總統，預計今陪劉參拜海線宮廟，包括虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮、口湖椬梧順天宮。本周六劉建國的麥寮競總成立大會，賴清德同樣會出席。