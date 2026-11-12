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頻遭陳其邁駁政見…柯志恩酸「我在跟誰選？」 賴瑞隆：參選須受各界檢驗

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋王昭月／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出演唱會「市民優先購票」等政見，市長陳其邁（右三）日前表示，還是期許候選人多了解市政再來提政見，不然想到就講有點太急就章。中央社
國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出演唱會「市民優先購票」等政見，市長陳其邁（右三）日前表示，還是期許候選人多了解市政再來提政見，不然想到就講有點太急就章。中央社

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期接連拋出府會遷至二○五兵工廠、演唱會「高雄市民優先購票」等主張，頻遭市長陳其邁親上火線反駁；柯志恩昨回批，我現在的對手是賴瑞隆，不是陳其邁市長，「陳市長可以幫你輔選，但他沒有辦法幫你當市長」。

柯志恩昨天早上赴左營哈囉市場，下午到楠梓德民黃昏市場掃街拜票，就近日她拋出府會遷址二○五兵工廠及演唱會高雄人優先購票等主張，頻遭市長陳其邁反駁，昨天她受訪時指「感覺好像回到四年前」，現在是在跟賴瑞隆選？還是在跟陳其邁選？

她說，不論二○五兵工廠或演唱會經濟都有非常大的討論空間，她收集許多實務工作者的經驗與意見提出政策，擴大公共討論，是希望提升、深化，沒有要否定市府施政，「陳市長不必一聽到就馬上跳出來，大可不必」。

賴瑞隆前晚與社工座談，簽下「挺社工」承諾書，昨晚到湖內參加如意公邑五龍殿平安宴，針對柯志恩相關主張被陳其邁市長反駁一事，他表示，柯志恩要參選高雄市長，提出的政見本來就必須接受各界檢驗，陳其邁也緊盯各項市政發展。二○五兵工廠是高雄蛋黃區精華土地，萬一不當使用，會影響高雄未來發展，希望柯志恩發布任何政策、政見時都要更加謹慎。

賴瑞隆說，他跟柯志恩在市政議題有許多不同觀點，他認為二○五兵工廠不該作為市議會跟市府使用，而應作為ＡＩ算力應用中心、企業總部，規畫整體經濟產業發展使用，才是最優先項目。

柯志恩在辯論會後聲勢看漲，近來儼如藍營新母雞，繼日前與新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣完成三三三連線後，今天再赴澎湖與雲林，分別與黨籍縣長候選人陳振中、張嘉郡合體。她說，營造團結氛圍是她未來的方向。尤其高雄綠大於藍，不容他們樂觀，他們也都戒慎恐懼，最後的時間就是掌握節奏衝刺，爭取選民認同。

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