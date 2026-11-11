沈伯洋辯論會突邀加Line 蔣萬安吐真心話「讓我撲通撲通」

年底選戰倒數17天，台北市長蔣萬安今晚合體民眾黨議員陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩、議員候選人許甫與吳怡萱，在「民眾之聲」一起開直播。白營小雞特別出考題來問蔣的真心話，過程笑料不斷，尤其被問到辯論會民進黨候選人沈伯洋主動邀加Line，蔣自曝「讓我撲通撲通。」

蔣萬安輕鬆通過「議員政見政績大抽考」，接著是「蔣出真心話」，讓蔣與4位議員答題，考驗雙方備詢、質詢的默契。

一是市長政績「輝達、鮮奶、大巨蛋」，青鳥說輝達要從政績裡刪掉（意指蔣會切割黃仁勳），CPU專情處理器、GPU多工顯示卡、SSD長情不忘，哪個最能形容與輝達的合作感受？3個選項都有議員選，同樣與蔣萬安選B的陳宥丞說「用刪掉法，兩個有情字的，一位魔羯座直男來講一定不敢選」，蔣笑說，這個理由應該不成立吧。

接著是「有人為了選舉洗人設，但你說蔣萬安就是蔣萬安，不過在選民中也不乏看到這些標籤」，最想先突破「過度保護」、「時無趣、時無助」、「偶包太重、難表達內心」的哪一個？議員們全選C，蔣卻選B，現場被吐槽「你不覺得你自己偶包太重？」、「還是你覺得這件事情就不用突破了？」

蔣萬安說，太太有時都覺得他很無趣、不浪漫，真的是魔羯座。林珍羽直呼，「這個是要放閃吧？」陳宥丞直言，沒過關，他們全部人都答對，就是偶包太重。

「網友說，沈伯洋是白雪公主，你第一個想法是什麼？」A他的競選背心是鳥縫的嗎？B魔鏡可以借我用嗎？C其實，我剛好也是白馬王子體質。結果，蔣萬安答案是「D他的七個小矮人」，第一個想法是那他旁邊的七個小矮人是誰？還問議員們覺得是誰？現場有人就說是綠委吳思瑤、曹興誠。

被問到「沈伯洋跟你要line的時候，怎麼忍住不笑的？」以為他在講的是Light、WORK OUT、其實我很想加他，3個選項都有議員選，答A的蔣直言，因為就light嘛，也談及當下心情，「這不是在辯論上嗎？怎麼突然跟我要line，讓我撲通撲通」，手還摸胸口邊形容，氣氛歡樂。

「沈伯洋談到都更時強調『陪伴』，如果要你陪沈伯洋一天，你最想帶他去哪裡？」看路邊垃圾桶、火鍋店決戰芋頭、松山機場看限高，全部人只有黃瀞瑩的答案不是松機看限高，蔣萬安還納悶「為什麼學姐會說我要去跟他決戰芋頭？」陳宥丞笑說，「因為她是雙子座，她喜歡製造節目效果。」