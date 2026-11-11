佀廣洋遭質疑米粉文宣涉賄 其母萬美玲說話了

桃園市桃園區市議員候選人佀廣洋近日競選文宣品送米粉，被網路社群平台的網友質疑賄選；佀今天公布文宣品訂購合約，強調不容許有心人繼續顛倒黑白，惡意抹黑將提告意圖使人不當選。其母、立委萬美玲也罕見替兒發聲，呼籲不要讓抹黑左右選舉。

網路社群平台Threads有網友發文，指佀廣洋發的米粉在大賣場一包賣70元，「拿來送選民不會太貴嗎」，引發正反兩派意見熱議；發文網友稱今天已檢舉此事，佀廣洋則發聲明反控惡意抹黑將提高。

佀廣洋今公開米粉文宣品採購合約，強調一包單價僅23元。他表示，但凡願意花一點心思查證，就可以知道，這是現在許多候選人正在使用的選舉文宣品，甚至當年民進黨鄭文燦、何志偉都曾和蔡英文一起推出過相關的文宣品。

佀廣洋表示，這半年來網軍側翼跟青鳥鋪天蓋地抹黑攻擊，影射造謠不曾停手，目的只有一個，就是要讓他選不上，公開米粉文宣訂購合約，就是把事實攤在陽光下，白紙黑字清清楚楚，不容許有心人士繼續顛倒黑白，惡意帶風向意圖使人不當選將依法提告。

萬美玲也在臉書替佀廣洋拉票，強調去年大家用選票終止大罷免鬧劇，今年也請大家站出來，不要讓抹黑決定選舉。

萬美玲表示，這段日子以來，佀廣洋遭到巨量的網軍攻擊，他們的目的只有一個，非要讓佀廣洋選不上，讓藍軍少一席。請大家團結，不要讓側翼得逞。