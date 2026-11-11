接受矢板明夫專訪 黃世杰：桃園有國門優勢，產業不應落後其他城市

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上寶島聯播網節目「寶島全世界」，接受主持人矢板明夫專訪，強調桃園有最大的機場，也有完整供應鏈，沒道理在產業升級上落後其他城市，這跟市長態度有絕對關係。

與矢板明夫談到此次選舉全台灣都有「洋流」現象，黃世杰說，「洋流」受到關注的過程中，沒有能力回應問題、逃避問題的候選人就會被看到，台北、桃園就有這樣的狀況，全台的民進黨候選人認真且關注市政議題，這是共同趨勢，這對民主的發展也是好的，選舉進入最後階段，他懇請桃園人大團結，讓桃園人來建設家鄉，一起走完勝利的最後一哩路。

被問及台積電等產業發展相關議題，黃世杰強調，2022年時他擔任立委，跟時任市長鄭文燦、時任立委鄭運鵬一起推動台積電進駐龍科三期，地方上有需要協調的事情，大家都全力處理，換成現任市長張善政執政後，他認為市府沒有積極協助，這幾年來，張善政在協助產業跟勞工的態度是消極的，事實上，機場是桃園競爭優勢，還有完整產業供應鏈，沒道理在產業升級上落後其他城市。市長應該更積極，才能創造雙贏。

談到此次選舉，黃世杰表示，民進黨的候選人有共同的特質，都有從政經驗，且認真關注市政議題，對手候選人顯然跟不上腳步，這是一個共同趨勢。選舉只剩下最後17天，桃園值得更好，現在更是發展的關鍵時刻，他的民調已經追到這麼近，只剩最後一哩路，懇請桃園人大團結，讓桃園人來建設自己的城市。