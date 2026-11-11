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謝國樑仁愛區掃街 立委羅廷瑋助陣、在地里長接力陪走

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。謝國樑表示，過去近四年來，市府團隊一步一步推動各項建設，許多市民日常生活中的改變，正是市府與地方共同努力的成果。

台中市選出的立委羅廷瑋今天到基隆，陪同謝國樑深入仁愛區基層爭取選民支持。沿途在地里長接力加入隊伍，從中央民意代表到基層里長，眾人共同走入街頭，與謝國樑一同向鄉親問候，展現對謝國樑的支持以及團結力量。

謝國樑感謝羅廷瑋專程前來，也感謝仁愛區里長們接力相挺。他認為，地方建設能夠持續推進，除了市府團隊的努力，更需要中央與地方攜手合作，而里長長期站在服務市民的第一線，更是市府掌握地方需求、落實建設的重要夥伴。

掃街過程中，民眾反應相當熱絡，不時傳來民眾的加油聲。不少店家特地走出店面，主動和謝打招呼、也有市民熱情上前要求合影，為選戰最後階段增添氣勢。

謝國樑說，過去近四年來，市府團隊一步一步推動各項建設，許多市民日常生活中的改變，正是市府與地方共同努力的成果。接下來仍有許多重要建設正在推進，他將繼續把握每一次與市民面對面交流的機會，爭取更多支持，讓基隆的建設能夠持續向前。

謝國樑競選辦公室表示，隨著選戰逐漸進入關鍵時刻，地方基層陸續加入掃街行列，展現團結支持的力量。接下來會安排密集的拜票腳步，走遍基隆各個角落，爭取每一位市民的認同，並呼籲支持者11月28日踴躍投票，支持謝國樑連任，讓基隆繼續穩健發展。

基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由立委羅廷瑋陪同，前往仁愛區展開掃街行程。圖／謝國樑競選辦公室提供
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