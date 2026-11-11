甩偶包與白小雞直播…蔣萬安感謝太座 與議員對尬「生四寶」鬥志

台北市長蔣萬安明請假拚選戰，今晚下班先與民眾黨六位議員、議員候選人開直播。不同議場答詢嚴肅，蔣今完全沒偶包，展現俏皮一面，不僅通過「議員政績大抽考」、「柯P政績彩蛋大考驗」，還吐露真心話，並跟議員張志豪對賭「選完明年蔣萬安生四寶、張志豪就生五寶」，蔣還俏皮說「不要忘記，只要有人對尬，就會激起我的鬥志喔。」

年底選戰倒數17天，蔣萬安今晚與民眾黨議員陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩、議員候選人許甫、吳怡萱一起開直播，蔣萬安穿著輕鬆的大學T參加直播，神情、氣氛當相當輕鬆，甚至直播同時，也有許多小草在線上收看，留言力挺蔣萬安，討論也相當熱烈。

由於蔣萬安是否11月21日將在民眾黨大造勢活動，與創黨主席柯文哲同框，外界持續關注，今天直播民眾黨小雞特別安排「柯P政績彩蛋大考驗」環節，讓蔣萬安談柯文哲政績，蔣則感謝柯，表示就是因為有柯文哲打下的基礎，才能讓他一棒接一棒，包括順利推動社宅、好孕專車等。

另外，「議員政績大抽考」，民眾黨小雞抽考蔣萬安的題目，也不忘偷酸民進黨沈伯稱都更最重要的陪伴、兒虐六都居首用猜的、開口出口說等；並且考蔣萬安，柯文哲有哪些政績，蔣萬安也提到社宅，表示柯任內真的很用心推動社宅，他接手之後才能在柯任內的基礎上，接著讓它完工入住；還有台北通等，也是柯文哲打下的基礎。

至於直播最後環節，主持人許甫、吳怡萱也給蔣萬安「談心」時間，要蔣萬安丟偶包、不能問A答B，吐露內心深處的「蔣晚安內心話」。蔣萬安一開始說，選舉剩最後17天，希望好朋友站出來給予支持、力量與溫暖，用手上這一票用堅信的價值做出重要決定。

第二，蔣萬安也深情感謝太太，表示太太真的很辛苦，晚上幫她按摩小腿其實都還不夠，尤其太太都沒有抱怨，蔣也調皮吐露真心話「太太都沒有抱怨，不講，其實讓我很緊張、更害怕。」

已經有四寶的議員張志豪突然以過來人身份喊「其實夫人有心願，就是選完明年有四寶」，並跟蔣萬安對賭「你生四寶、我就生五寶」，蔣萬安還展現調皮的一面，「你不要忘記，我剛有講過，只要有人對尬，就會激起我的鬥志喔。」