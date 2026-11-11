圖輯／索取安心飄帶大排長龍 石舫亘站兩小時才發完

國民黨台北市長蔣萬安競選總部傍晚舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」，蔣萬安的牽手石舫亘將親自來發放，活動尚未開始，人龍已從位在南京東路的總部門口一路轉彎排到敦化北路，民眾不時揮舞蔣的旗幟為她加油。石舫亘晚上六點準時在門口開始發放，民眾拿到飄帶後還開心地與石舫亘合影，還有幾位支持者是搭乘輪椅專程前來，由於索取太踴躍，石舫亘一直在送到接近晚上八點才全部結束。支持者拿到安心飄帶後還開心地在總部前自拍，大家相約14日上街遊行挺蔣萬安。

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘親自來發放，支持者非常踴躍，人龍從總部南京東路排到敦化北路。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘親自來發放，支持者非常踴躍，人龍從總部南京東路排到敦化北路。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘親自來發放，一位支持者拿到安心飄帶、貼紙跟其他競選小物後，開心地擺在地上拍張紀念照。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘（右）親自來發放，支持者雖然害羞還是拿著安可一起合影。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘（右）親自來發放，支持者非常踴躍，人龍從總部南京東路排到敦化北路。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘（右）親自來發放，一位支持者搭乘輪椅前來，兩人互相比讚。記者鄭超文／攝影

國民黨台北市長蔣萬安競選總部昨晚在總部前舉行「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，蔣萬安的太太石舫亘（左二）親自來發放，支持者開心比出五號。記者鄭超文／攝影