快訊

便利商店關東煮消失了？ 內行曝2大原因：賣多少廢多少

化解AI放緩擔憂！CoreWeave發威 美股、台指期夜盤活跳跳

聽新聞
0:00 / 0:00

當李四端遇上李四川…工程師便當飄香 談市政不打高空

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供
李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供

選戰倒數計時，為催出更多中間票，藍綠候選人密集上各類節目專訪「破圈」。新北市長候選人李四川接受李四端「大雲時堂」節目專訪今晚播出，製作單位為李四川準備「工程師便當」，李幽默笑稱，今天算是加菜，展現樸實性格。

談及任北市副市長時期促成輝達進駐北士科的關鍵過程，李四川表示，當時輝達看中的基地涉及與新壽解約與地上權移轉的法律僵局，團隊在合法合規的前提下，一方面與中央釐清法規、修正辦法報請核准，另一方面他也每周與輝達高層視訊，溝通過程長達7、8個月，建立互信關係，團隊共同努力下最終順利促成輝達落腳，他強調，這正是「以專業解決問題、突破法令限制」的實踐作風。

被問及從政初衷，李四川表示，他從公務員基層3職等做到14職等，「我從來沒有考慮過政治前途，唯一考量的就是市民的權益，因為所有的政績都是實踐出來的，不是用嘴巴講出來的。」他強調，將以具體政見提升新北經濟產業、創造在地就業機會，並推動「軌道建設123」，實現雙北30分鐘核心生活圈願景，大幅縮短市民通勤成本。李四川更直言「為人民做事，不該分藍綠與派系」，回憶過去擔任行政院秘書長時，時任台南市長賴清德爭取補助，他同樣全力協助，「只要是為了人民權益和福祉，絕無黨派之分。」

針對新北軌道建設補助款遭中央大砍，李四川在專訪中直言，對手蘇巧慧曾說善於溝通協調，但面對中央大砍新北捷運補助款54.1億，蘇巧慧卻未協調解決，尤其蘇巧慧身為現任新北立委、為市民發聲是職責所在，這筆補助早就核定給新北市，為什麼蘇巧慧到現在未展現協調力，讓補助盡速給新北市？

談到新北未來願景，李四川表示，他一生專注在工程與市政建設，習慣「做的比說還要多」，提出的政見一定做到，投入選戰以來提出「南有巨蛋城、北有科學城」等政見，接棒侯友宜市長在樹林推動「新北大巨蛋」的規畫，結合體育賽事、演唱會經濟與周邊都市發展，以新北巨蛋城帶動溪南地區整體發展，創造在地就業；將開發淡海新市鎮二、三期，打造「淡海科學城」AI科技產業聚落。

李四川也提出興建蘆社大橋，將北士科輝達等AI高科技產業量能串連至蘆洲、五股，並透過軌道建設及台64、65快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造AI科技產業廊帶，「如果由我來做，因為我有經驗，我一定盡早完成。」

在節目鏡頭之外，錄影空檔時，在場工作人員把握時間拿出李四川競選旗幟、帽子與近期話題度超高的「奶昔大哥包」請李四川簽名合影，儼然辦起小型見面會，氣氛熱絡。

李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供
李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供

李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供
李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉

李四川 李四端 工程師 2026九合一選舉 新北市選舉 北士科

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

李四川致敬醫護 蘇巧慧喊提升量能

李四川談曠世智能：為何不敢提供資料？籲蘇巧慧「不要為難公務員」

影／宋楚瑜力挺林啟明烏來競總成立 承諾攜手為原住民打造尊嚴未來

【即時短評】藍營強棒跨區聯手聲勢拉滿 如何穿越同溫層催出關鍵票？

相關新聞

甩偶包與白小雞直播…蔣萬安感謝太座 與議員對尬「生四寶」鬥志

台北市長蔣萬安明請假拚選戰，今晚下班先與民眾黨六位議員、議員候選人開直播。不同議場答詢嚴肅，蔣今完全沒偶包，展現俏皮一面，不僅通過「議員政績大抽考」、「柯P政績彩蛋大考驗」，還吐露真心話，並跟議員張志豪對賭「選完明年蔣萬安生四寶、張志豪就生五寶」，蔣還俏皮說「不要忘記，只要有人對尬，就會激起我的鬥志喔。」

當李四端遇上李四川…工程師便當飄香 談市政不打高空

選戰倒數計時，為催出更多中間票，藍綠候選人密集上各類節目專訪「破圈」。新北市長候選人李四川接受李四端「大雲時堂」節目專訪今晚播出，製作單位為李四川準備「工程師便當」，李幽默笑稱，今天算是加菜，展現樸實性格。

蔣萬安合體白營小雞直播 談「振聾發聵」原因曝光

音樂人羅大佑日前批總統賴清德、行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，並點名前總統蔡英文等人「未婚未育」惹議。台北市長蔣萬安今以「振聾發聵」4字評論此事，引發輿論；他晚間澄清，是講賴、卓狼狽為奸一事，這部分要嚴加批評，但他認為不管有沒有結婚或生子，都可以做好兒少政策。

基隆市議員候選人吳巧瀅拍婚紗 發表「嫁給中山區」旅遊寫真小冊

民進黨提名基隆市中山區市議員候選人吳巧瀅，今天發表以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾。民眾捐款政治獻金1000元以上，即可取得1本「瀅在中山──旅遊寫真小冊」。

現場湧3千人！石舫亘親發「安心飄帶」近2小時無疲態 人龍蔓延數百公尺

台北市長選舉倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安的夫人石舫亘今晚6時，到南京東路三段的競總發放安心飄帶、貼紙及海報。人潮湧現，競辦統計，發放時間長達1小時50分鐘，統計3千人前來領取。

【重磅快評】勝選才請辭 看穿沈伯洋、張廖萬堅的選舉陽謀

民進黨台北市長候選人沈伯洋對不分區立委職務「請假不請辭」，聲稱他的決心跟勇氣都寫在臉上，不需要請辭來證明；教育部次長張廖萬堅日前回台中輔選時宣布，民進黨台中市長候選人何欣純等人若當選，他明年將請辭投入立委補選。沈伯洋、張廖萬堅的陽謀呼之欲出，兩人共同關鍵字就是「勝選才請辭」，都是穩賺不賠的「進可攻、退可守」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。