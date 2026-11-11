當李四端遇上李四川…工程師便當飄香 談市政不打高空

選戰倒數計時，為催出更多中間票，藍綠候選人密集上各類節目專訪「破圈」。新北市長候選人李四川接受李四端「大雲時堂」節目專訪今晚播出，製作單位為李四川準備「工程師便當」，李幽默笑稱，今天算是加菜，展現樸實性格。

談及任北市副市長時期促成輝達進駐北士科的關鍵過程，李四川表示，當時輝達看中的基地涉及與新壽解約與地上權移轉的法律僵局，團隊在合法合規的前提下，一方面與中央釐清法規、修正辦法報請核准，另一方面他也每周與輝達高層視訊，溝通過程長達7、8個月，建立互信關係，團隊共同努力下最終順利促成輝達落腳，他強調，這正是「以專業解決問題、突破法令限制」的實踐作風。

被問及從政初衷，李四川表示，他從公務員基層3職等做到14職等，「我從來沒有考慮過政治前途，唯一考量的就是市民的權益，因為所有的政績都是實踐出來的，不是用嘴巴講出來的。」他強調，將以具體政見提升新北經濟產業、創造在地就業機會，並推動「軌道建設123」，實現雙北30分鐘核心生活圈願景，大幅縮短市民通勤成本。李四川更直言「為人民做事，不該分藍綠與派系」，回憶過去擔任行政院秘書長時，時任台南市長賴清德爭取補助，他同樣全力協助，「只要是為了人民權益和福祉，絕無黨派之分。」

針對新北軌道建設補助款遭中央大砍，李四川在專訪中直言，對手蘇巧慧曾說善於溝通協調，但面對中央大砍新北捷運補助款54.1億，蘇巧慧卻未協調解決，尤其蘇巧慧身為現任新北立委、為市民發聲是職責所在，這筆補助早就核定給新北市，為什麼蘇巧慧到現在未展現協調力，讓補助盡速給新北市？

談到新北未來願景，李四川表示，他一生專注在工程與市政建設，習慣「做的比說還要多」，提出的政見一定做到，投入選戰以來提出「南有巨蛋城、北有科學城」等政見，接棒侯友宜市長在樹林推動「新北大巨蛋」的規畫，結合體育賽事、演唱會經濟與周邊都市發展，以新北巨蛋城帶動溪南地區整體發展，創造在地就業；將開發淡海新市鎮二、三期，打造「淡海科學城」AI科技產業聚落。

李四川也提出興建蘆社大橋，將北士科輝達等AI高科技產業量能串連至蘆洲、五股，並透過軌道建設及台64、65快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造AI科技產業廊帶，「如果由我來做，因為我有經驗，我一定盡早完成。」

在節目鏡頭之外，錄影空檔時，在場工作人員把握時間拿出李四川競選旗幟、帽子與近期話題度超高的「奶昔大哥包」請李四川簽名合影，儼然辦起小型見面會，氣氛熱絡。

李四川（左）接受李四端「大雲時堂」節目專訪，李四端讚許李四川是「市政建設工程最有經驗的公務員」。圖／李四川競辦提供