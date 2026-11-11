基隆市議員候選人吳巧瀅拍婚紗 發表「嫁給中山區」旅遊寫真小冊

民進黨提名基隆市中山區市議員候選人吳巧瀅，今天發表以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾。民眾捐款政治獻金1000元以上，即可取得1本「瀅在中山──旅遊寫真小冊」。

吳巧瀅今天邀請民進黨中央黨部性別平等事務部主任李晏榕，分享女性參與公共事務的重要性，同時身穿婚紗走訪中山區特色景點，以別具巧思的方式，表達對家鄉的情感與承諾。

李晏榕表示，女性參與政治，不僅是代表女性在政治上的重要性，更重要的是讓不同的生命經驗與觀點進入公共決策。她要代表「烏貓戰隊」並以隊長身分，給志願投身公共事務吳巧瀅應援與讚聲。

李晏榕說，過去吳巧瀅在單親家庭成長及及受家扶協助的經歷，支持她長期關注婦幼、家庭與長照的議題。吳巧瀅願意放棄微型企業家的身分投入議員選舉，呼籲民眾以選票支持婦女參政，拿下民進黨在中山區的關鍵一席。

吳巧瀅將婚紗照融入城市旅遊寫真，這本競選小物結合交通順、育兒托育順、青年就業創業順、長輩順、遛狗順、生活順「六六大順」政見，期盼從居民最在意的生活需求出發，逐步改善地方環境。

「我想嫁給的，不只是一個地方，更是這片土地上的人情與故事，以及我們共同期待的未來。」吳巧瀅表示，未來若有機會進入基隆市議會，將持續把對家鄉的情感化為實際行動，努力讓中山區成為更宜居、更友善的地方。

民進黨提名基隆市議員候選人吳巧瀅，今天發表以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨提名基隆市議員候選人吳巧瀅（左），今天邀請民進黨中央黨部性別平等事務部主任李晏榕，分享女性參與公共事務的重要性。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨提名基隆市議員候選人吳巧瀅，今天發表以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾。圖／民進黨基隆市黨部提供