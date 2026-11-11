快訊

便利商店關東煮消失了？ 內行曝2大原因：賣多少廢多少

化解AI放緩擔憂！CoreWeave發威 美股、台指期夜盤活跳跳

聽新聞
0:00 / 0:00

破除棄保傳言！鄭麗文偕陳見賢率藍營大咖 至竹北力挺吳旭智

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，與新竹縣副縣長陳見賢等人一同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智。圖／翻攝自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，與新竹縣副縣長陳見賢等人一同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智。圖／翻攝自鄭麗文臉書

選戰倒數，藍營大咖接連聲援民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，讓「棄吳保邱」傳言甚囂塵上。國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角赴竹北，新竹縣副縣長陳見賢也現身，共同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，並喊話「集中選票、團結一致」，破除棄保傳言。

鄭麗文今下午先拜會新竹縣議長張鎮榮及副縣長陳見賢，隨後與國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華等人前往吳旭智競選總部。鄭麗文肯定吳旭智的專業背景、服務熱忱及長期深耕地方的努力，呼籲支持者集中選票，團結支持吳旭智，爭取11月28日選戰勝利。

鄭麗文晚間也在臉書分享拜訪過程，提到陳見賢一走進競選總部，便與多名身穿吳旭智競選背心的支持者熱情擁抱，原來不少人都是陳見賢多年來共同打拚的老同事、老朋友，現場氣氛熱絡。

鄭麗文指出，陳見賢看到桌上擺放新竹在地特產橘子，還主動剝橘子分送眾人，祝福大家「大吉大利」。她也請熟悉竹北地方事務的陳見賢，傳授吳旭智掃街拜票及地方服務經驗。

陳見賢則透露，吳旭智幾乎每天都會透過LINE向他請益，討論地方服務及選戰行程，他也會提供建議，對吳旭智每天走訪哪些地方相當清楚。陳見賢肯定吳旭智長期投入選民服務及親子教育活動，認為他是優秀的市長候選人。張鎮榮也當場勉勵吳旭智，一定要爭取最後勝利。

鄭麗文現場更換上印有「Morning！ZhuBei！」字樣的吳旭智紀念T恤，與支持者一同高喊「凍蒜」，展現支持態度。她強調，國民黨團結一致，呼籲選民11月28日踴躍投票，支持吳旭智。

針對外界傳出藍營選民可能「棄吳保邱」，吳旭智回應，國民黨團結一致，將全力爭取最後勝利。他表示，黨中央及地方重要人士親自到競選總部力挺，已透過實際行動展現支持，團隊目標始終明確，就是持續凝聚各界力量，爭取每一張選票。

吳旭智強調，竹北今日的繁榮與發展，累積許多人的投入與努力，面對人口快速成長及城市轉型需求，需要兼具地方經驗、專業能力與資源整合能力的團隊。他將把黨中央及地方前輩的支持轉化為基層服務動力，全力爭取市民認同，承擔竹北未來發展的責任。

國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智。圖／翻攝自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智。圖／翻攝自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，與新竹縣議長張鎮榮、副縣長陳見賢等人一同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，眾人合影展現團結氣勢。圖／翻攝自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，與新竹縣議長張鎮榮、副縣長陳見賢等人一同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，眾人合影展現團結氣勢。圖／翻攝自鄭麗文臉書

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 鄭麗文 吳旭智 陳見賢 邱臣遠

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

竹北市長選情 綠白邀大咖 藍辦寵物講座

【即時短評】黨紀蕩然、藍白合迷航 國民黨等著選完辦「黨祭」？

秦慧珠同框沈伯洋比「3」 鄭麗文提醒分寸：怎可面帶微笑看著沈？

相關新聞

甩偶包與白小雞直播…蔣萬安感謝太座 與議員對尬「生四寶」鬥志

台北市長蔣萬安明請假拚選戰，今晚下班先與民眾黨六位議員、議員候選人開直播。不同議場答詢嚴肅，蔣今完全沒偶包，展現俏皮一面，不僅通過「議員政績大抽考」、「柯P政績彩蛋大考驗」，還吐露真心話，並跟議員張志豪對賭「選完明年蔣萬安生四寶、張志豪就生五寶」，蔣還俏皮說「不要忘記，只要有人對尬，就會激起我的鬥志喔。」

當李四端遇上李四川…工程師便當飄香 談市政不打高空

選戰倒數計時，為催出更多中間票，藍綠候選人密集上各類節目專訪「破圈」。新北市長候選人李四川接受李四端「大雲時堂」節目專訪今晚播出，製作單位為李四川準備「工程師便當」，李幽默笑稱，今天算是加菜，展現樸實性格。

蔣萬安合體白營小雞直播 談「振聾發聵」原因曝光

音樂人羅大佑日前批總統賴清德、行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，並點名前總統蔡英文等人「未婚未育」惹議。台北市長蔣萬安今以「振聾發聵」4字評論此事，引發輿論；他晚間澄清，是講賴、卓狼狽為奸一事，這部分要嚴加批評，但他認為不管有沒有結婚或生子，都可以做好兒少政策。

基隆市議員候選人吳巧瀅拍婚紗 發表「嫁給中山區」旅遊寫真小冊

民進黨提名基隆市中山區市議員候選人吳巧瀅，今天發表以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾。民眾捐款政治獻金1000元以上，即可取得1本「瀅在中山──旅遊寫真小冊」。

現場湧3千人！石舫亘親發「安心飄帶」近2小時無疲態 人龍蔓延數百公尺

台北市長選舉倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安的夫人石舫亘今晚6時，到南京東路三段的競總發放安心飄帶、貼紙及海報。人潮湧現，競辦統計，發放時間長達1小時50分鐘，統計3千人前來領取。

【重磅快評】勝選才請辭 看穿沈伯洋、張廖萬堅的選舉陽謀

民進黨台北市長候選人沈伯洋對不分區立委職務「請假不請辭」，聲稱他的決心跟勇氣都寫在臉上，不需要請辭來證明；教育部次長張廖萬堅日前回台中輔選時宣布，民進黨台中市長候選人何欣純等人若當選，他明年將請辭投入立委補選。沈伯洋、張廖萬堅的陽謀呼之欲出，兩人共同關鍵字就是「勝選才請辭」，都是穩賺不賠的「進可攻、退可守」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。