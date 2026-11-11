破除棄保傳言！鄭麗文偕陳見賢率藍營大咖 至竹北力挺吳旭智

選戰倒數，藍營大咖接連聲援民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，讓「棄吳保邱」傳言甚囂塵上。國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角赴竹北，新竹縣副縣長陳見賢也現身，共同力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，並喊話「集中選票、團結一致」，破除棄保傳言。

鄭麗文今下午先拜會新竹縣議長張鎮榮及副縣長陳見賢，隨後與國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華等人前往吳旭智競選總部。鄭麗文肯定吳旭智的專業背景、服務熱忱及長期深耕地方的努力，呼籲支持者集中選票，團結支持吳旭智，爭取11月28日選戰勝利。

鄭麗文晚間也在臉書分享拜訪過程，提到陳見賢一走進競選總部，便與多名身穿吳旭智競選背心的支持者熱情擁抱，原來不少人都是陳見賢多年來共同打拚的老同事、老朋友，現場氣氛熱絡。

鄭麗文指出，陳見賢看到桌上擺放新竹在地特產橘子，還主動剝橘子分送眾人，祝福大家「大吉大利」。她也請熟悉竹北地方事務的陳見賢，傳授吳旭智掃街拜票及地方服務經驗。

陳見賢則透露，吳旭智幾乎每天都會透過LINE向他請益，討論地方服務及選戰行程，他也會提供建議，對吳旭智每天走訪哪些地方相當清楚。陳見賢肯定吳旭智長期投入選民服務及親子教育活動，認為他是優秀的市長候選人。張鎮榮也當場勉勵吳旭智，一定要爭取最後勝利。

鄭麗文現場更換上印有「Morning！ZhuBei！」字樣的吳旭智紀念T恤，與支持者一同高喊「凍蒜」，展現支持態度。她強調，國民黨團結一致，呼籲選民11月28日踴躍投票，支持吳旭智。

針對外界傳出藍營選民可能「棄吳保邱」，吳旭智回應，國民黨團結一致，將全力爭取最後勝利。他表示，黨中央及地方重要人士親自到競選總部力挺，已透過實際行動展現支持，團隊目標始終明確，就是持續凝聚各界力量，爭取每一張選票。

吳旭智強調，竹北今日的繁榮與發展，累積許多人的投入與努力，面對人口快速成長及城市轉型需求，需要兼具地方經驗、專業能力與資源整合能力的團隊。他將把黨中央及地方前輩的支持轉化為基層服務動力，全力爭取市民認同，承擔竹北未來發展的責任。

國民黨主席鄭麗文今天率黨內要角前往竹北，力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智。圖／翻攝自鄭麗文臉書