現場湧3千人！石舫亘親發「安心飄帶」近2小時無疲態 人龍蔓延數百公尺

台北市長選舉倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安的夫人石舫亘今晚6時，到南京東路三段的競總發放安心飄帶、貼紙及海報。人潮湧現，競辦統計，發放時間長達1小時50分鐘，統計3千人前來領取。

蔣萬安競辦表示，發放時間從6時一路到7時50分，近二個小時的時間，石舫亘沒有顯疲態，發放份數及人數達3千人。

記者實地走訪，下午5時30多分時，人龍從蔣萬安競選總部的南京東路三段，一路蔓延到敦化北路4巷，人數破2千多人，而最早的民眾更是從下午2時開始排隊。