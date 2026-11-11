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蔣萬安合體白營小雞直播 談「振聾發聵」原因曝光

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天晚間7時合體民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱開直播，6人「先禮後兵」，模擬議會現場，各自準備禮物獻上。圖／取自YouTube「民眾之聲」
台北市長蔣萬安今天晚間7時合體民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱開直播，6人「先禮後兵」，模擬議會現場，各自準備禮物獻上。圖／取自YouTube「民眾之聲」

音樂人羅大佑日前批總統賴清德、行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，並點名前總統蔡英文等人「未婚未育」惹議。台北市長蔣萬安今以「振聾發聵」4字評論此事，引發輿論；他晚間澄清，是講賴、卓狼狽為奸一事，這部分要嚴加批評，但他認為不管有沒有結婚或生子，都可以做好兒少政策。

蔣萬安晚間7時合體民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫吳怡萱，在YouTube「民眾之聲」開直播，6人「先禮後兵」，模擬議會現場，各自準備禮物獻上。

許甫送上代表縫合的針線盒，但是市民大道，他心裡沒有障礙可以跨過去、跨過來沒問題，「要縫合的是選戰之後，包括台北市民或全台灣人民的心情」，希望選後縫合大家的心，大家都是一家人。

吳怡萱接話「你剛說什麼帶、什麼帶」，她幫帶了用民眾黨竹北市長候選人邱臣遠的巨浪飄帶綁的芋頭給蔣，希望用巨浪來抵抗洋流。她解釋，因為上次蔣來服務處說自己吃火鍋不加芋頭，蔣補充他不加芋頭、太太加芋頭，他們吃鴛鴦鍋，還說「怡萱剛什麼帶什麼帶，妳沒有講廊什麼帶」，陳宥丞一聽直呼「要請假放很開。」

黃瀞瑩則送上2支奶瓶，蔣萬安一看驚呼「妳怎麼知道我缺這個，我三寶還在喝，這樣我可以少洗幾次奶瓶」，大讚真的很實用。兩人還開始交流孩子現在喝多少。

聊完親子話題，許甫點到單身的林珍羽和陳宥丞，市府對於單身女性或男性有沒有可以幫忙之處？蔣萬安表示，對單身女性，從念書開始的「月經平權」免費換取生理用品、防治性騷擾專線、訂定反偷拍自治條例，他強調單身朋友不分性別，市府都可全方位照顧。

蔣萬安談及單身女性時，也提到網路很多討論羅大佑日前發言，他今天被問到這問題，其實在講羅大佑說賴清德總統跟行政院長卓榮泰狼狽為奸，行政權不斷擴張，透過不副署，甚至去年發動大罷免，這樣完全傷害台灣的民主，這點他認為應該要受到嚴加批評，「我是贊成。」

蔣說，但是對羅大佑談到其他面向，包括單身女性對國家的貢獻，自己有不同看法，不管有沒有結婚或生孩子，都可以做好兒少政策，不會因為是否結婚或生育作為判斷標準。  

蔣萬安指出，這10年來少子化愈來愈嚴重，新生兒人數從21萬到現在不到10萬，青少年自殺率這10年來翻倍、吸毒年齡層一直往下降低，再看到這幾周，很多國軍弟兄姐妹或老師選擇離開人世，民眾期待是能拿出實際的政策工具或辦法來解決問題。  

蔣萬安表示，每個政治人物都希望我們的孩子、下一代有更好的環境。但現在的社會環境其實有更好嗎？他始終相信其實現在不管地方政府或中央政府都還有努力的空間。

林珍羽準備一把玩具刀和蛇玩偶，要讓蔣萬安「斬皮蛇」，還說台中市長盧秀燕「盧媽媽」交代一定要好好照顧市長，她希望市府未來可以擴大帶狀皰疹疫苗的補助範圍。張志豪則送上消防衣布料做成的水壺提袋和北市義消徽章，希望蔣隨時記得警義消同仁，蔣還開玩笑「我可以抱著它（提袋）睡覺？」

陳宥丞直言，今天6人和市長願意在一起是因為相信善良的人會贏到最後，善良的人還是要幫助台北市民，從兒少、老福、都更、交通、教師缺工等。做事的人常常解決問題，但會被拿出來解決，你最近面對到很多流言蜚語、槍林彈雨」，他特別在雙十一訂購鋼盔，希望蔣保持善良，帶著鋼盔往前衝。

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