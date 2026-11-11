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蘇巧慧邀蕭美琴訪石碇、深坑 相約選後走訪淡蘭古道

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天邀請副總統蕭美琴造訪石碇、深坑。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天邀請副總統蕭美琴造訪石碇、深坑。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天邀請副總統蕭美琴前往石碇集順廟、深坑玄天宮、深坑福德宮、深坑集順廟祈福，並品嚐在地知名料理，許多鄉親手持「慧聚」飄帶、小物到場支持。蕭美琴說，未來蘇巧慧當選新北市長以後，兩人要相約來「淡蘭古道」健行，蘇巧慧也熱情邀約蕭美琴一起到深坑「做豆腐」，體驗新北多元的文化特色。

蕭美琴表示，蘇巧慧在過去800多天以來，走遍了新北每一個角落，更針對地方發展提出具體願景，大讚蘇巧慧有能力、有創意、有行動力，就是最好的新北市長人選。

蕭美琴說，在選前17天的關鍵時刻，蘇巧慧仍積極走訪山海城鎮，足見她對新北市的用心，如同總統賴清德所說，經濟需要均衡發展，除了台灣已經受到世界關注的高科技產業，未來蘇巧慧將在地方投入三倍資源活化商圈，中央也挹注千億，協助中小微企業振興發展，盼新北市民全力支持蘇巧慧擔任市長，讓中央、地方政府攜手努力，將經濟成長的果實拓展至百工百業。

「補助三倍，照顧加倍、亮點加倍！」蘇巧慧承諾未來若擔任新北市長，將大幅提升新北商圈補助，從現行一年600萬元提升至一年1800萬元，積極活絡商圈、帶動地方經濟。

蘇巧慧說，就像石碇的鱷魚島、千島湖，或是深坑的老街、豆腐，新北29區每一區都有獨特的樣貌與文化，承諾未來要用新觀念行銷全新北。蘇巧慧也再分享她的「鑽石山城」計畫，希望未來不但要改善交通接駁、停車與步行環境等硬體設施，更要串起各地的風土人情，連結步道、鐵道、茶道、礦道、老街道，「說好在地故事，讓新北每一區都閃耀！」

今日蘇巧慧與蕭美琴也前往位在深坑廳舊址的「深坑廳咖啡廳」，蘇巧慧指出，這棟擁有超過80年歷史的紅磚建築，在建築師公會與專業團隊投入下重獲新生，成為串連地方歷史與現代美學的重要空間，成功讓老建築重新走進現代生活，為城市注入活力。

蘇巧慧說，本周末她將在11月14日於新莊陽光草坪，11月15日於中和四號公園、汐止秀峰高中舉辦「慧聚繁星」大型造勢活動，總統賴清德、前總統蔡英文、副總統蕭美琴，以及高雄市長陳其邁和行政院副院長鄭麗君將親自到場，邀請市民朋友共襄盛舉，一起迎接新北的新時代。

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