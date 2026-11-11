蘇巧慧「創作者之夜」逾50組創作者齊聚 盼打造多元創意新北

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚舉辦「創作者之夜」，邀集超過50組網路創作者參與，現場展出手繪作品及各式文創小物，吸引不少民眾到訪。蘇巧慧會前受訪表示，這次選舉有許多網友、創作者發揮想像力，透過不同作品表達對城市的期待，讓她相當驚豔，也希望透過活動讓線上創意走入實體，未來由她帶領的新北市，能成為多元、活潑且充滿創意的城市，讓每個人都能在城市平台上展現所長。

蘇巧慧表示，這次選舉尤其在雙北市，看到許多網友及創作者發揮創意，透過作品說出對城市的期待，無論是各式各樣的作品或靈感，都讓她覺得相當精彩，也因此很希望能親自看看創作者及作品。

蘇巧慧說，她剛抵達會場，就迫不及待想親自欣賞這些作品，相信實際看到作品，感受一定會和在網路上觀看有所不同。

蘇巧慧也準備洋流慧聚海報及慧聚飄帶，與現場創作者分享，最希望透過活動傳達，未來由她帶領的新北市，將是一個多元、活潑、充滿創意的城市，希望每個人都能在這座城市提供的平台上，盡情發揮創意、展現精彩。